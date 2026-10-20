花墟夥旺角大球場推票尾優惠 憑港超聯門票購物享低至七折

為刺激消費，施政報告提出推動「票尾經濟」。青途發展社區發展協會與市建局昨舉行「花墟細運會」，亮點之一「花墟×旺角大球場票尾優惠」亦正式推出。市民憑5場指定港超聯賽事其中一場的票尾，即可於參與計劃的花墟商戶享用購物及餐飲優惠。有市民支持活動，認為有助帶動消費，亦建議將票尾優惠擴展至如戲院等其他文娛活動。 青途與市建局藉合辦「花墟細運會」，並在中國香港足球總會及花墟商戶的支持下，推出「花墟 x 旺角大球場票尾優惠」活動。市民即日起至12月31日出示5場指定港超聯賽事其中一場票尾，便可在超過50間花墟商戶享受購物及餐飲優惠，低至七折。

文化體育及旅遊局長羅淑佩昨出席活動啟動禮後，手持晚上港超聯理文對傑志的賽事票尾，到花墟一間花店以優惠價購買鮮花，又到鄰近店舖享用咖啡。

市建局行政總監蔡宏興表示，花墟聯乘旺角大球場的票尾優惠是市建局的新嘗試，鼓勵市民睇波之餘，同時感受花墟的多元特色。他又指，北上消費及網購為商戶帶來衝擊，花墟要保持活力，關鍵在於給予市民更多來花墟的理由；期望活動結合地區特色和運動元素，帶動人流及生意，讓花墟化身為更多體驗的地方。 青途主席及立法會議員鄭泳舜表示，今年初花墟節成功舉辦，收到不少商戶反饋，希望繼續舉辦更多不同的活動帶旺花墟的經濟。 有參與活動的花店負責人坦言，近年市民網購成風，對實體花店生意造成影響，期望活動可帶動人流及消費。花店營業時間至晚上7時，就會否配合活動延長，他指暫抱觀望態度。

有市民表示，到花墟買花始知有此活動，但因未有門票未能享優惠。他認為票尾優惠值得支持，但只限球賽門票，受惠人數或較有限，建議進一步擴展至戲院戲票等其他文娛活動。