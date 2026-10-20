增186幢樓宇漏裝防火門框 累計338幢 承辦商須補裝 機電署監督及抽檢

升降機承辦商臺日電梯(香港)有限公司被揭發在多幢樓宇違規漏裝防火門框，機電署連日巡查，截至昨午發現多186幢樓宇未有完成安裝工作，累計338幢。有立法會議員認為，機電署應該加強巡查，並抽查較隱蔽組件項目；建議房委會建立更好的內部溝通機制，掌握更多資訊，發揮好大業主的角色。有學者估計，有人為了偷工減料而漏裝門框，惟相信非整個業界慣常做法。 臺日早前被揭在租置屋邨觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的升降機，沒有按要求安裝耐火門框組件。其後機電署一連4日巡查全港由「臺日電梯」安裝的升降機樓宇工程，截至昨日下午2時，署方完成巡查383幢大廈，發現再多186幢大廈未有安裝門框組件，累計338幢，全屬私樓。署方指，至今已完成巡查由臺日負責的樓宇，會繼續巡查其他註冊升降機承辦商負責的工程。

機電署指，由於至今的巡查顯示沒有按要求安裝門框的個案都是與臺日有關，署方現階段會集中資源盡快為該等樓宇安裝門框。相關樓宇的物業管理公司或業主立案法團會接獲通知。門框組件安裝工程將在機電署監督下進行，所有費用由承辦商承擔。安裝工程完成後機電署會進行抽檢。 立法會議員梁文廣昨在電台節目表示，相信事件涉及嚴重失誤，亦須調查是否涉嫌欺詐。他指，目前只涉及一間承辦商出現此情況，相信屬個別事件，或涉及個別承辦商內部管理問題，希望相關部門盡快完成有關巡查及檢修，保障居民安全。

梁文廣又建議，機電署應增加人手巡查，加強抽查較隱閉組件項目，避免同類事件再發生。至於是否需要引入第三方抽檢，他指有見業界人手不足，建議應培訓更多專業人士以獲取相關資格，以協助檢視是否存在程序漏洞。 就翠屏北邨及沙田博康邨更換升降機事宜，房委會有派員出席，並就有關事宜投棄權票。至於大埔富亨邨的更換升降機工程，房委會在業主大會上投票予「臺日」。梁文廣表示，房委會過去以尊重業主選擇為由投棄權票，做法不理想，建議可建立更好內部溝通機制，掌握比其他小業主更多的資訊，發揮好房委會作為大業主的角色。他認為，房委會可聯同屋宇署、機電署、房屋署及市建局建立溝通機制，了解承辦商最新動態；房委會未必要在業主大會披露有關資料，但投票時的取態可保障小業主權益。

學者：估計有人偷工減料 惟非業界慣常做法 理工大學電機及電子工程系客座教授何永業表示，今次事件涉及多幢大廈，而欠裝組件的比率亦極高。他相信，相關事件並非無心之失，估計有人偷工減料；而署方暫未發現其他承辦商有相關行為，相信屬個別事件，並非整個業界慣常做法。 何永業又指，在目前的「信任制度」下，工程師需要提交檢驗報告，惟毋須紀錄防火門及門框安裝情況，在執行上可作改善。他建議，有關部門在一個月後應可了解行業情況，並檢討和收緊註冊工程師的續牌機制，加強檢視專業道德操守。