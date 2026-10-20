首迎入境高峰 新皇崗口岸「過關」 有市民提早返港避人潮

重陽節3日連假，本港各陸路口岸連日人頭湧湧，周日重陽節正日(18日)錄得逾132萬人次經各口岸出入境。其中本月12日正式開通的新皇崗口岸，迎來首個周末通關「考驗」，周日中午時段一度「逼爆」出境大堂，每小時近1萬人經皇崗前往內地，增加輪候過關時間。至昨日為假期最後一天，入境處事先預告皇崗口岸下午至晚上將達入境高峰，各部門嚴陣以待，疏導人潮；不少市民則特意避開回港高峰，體驗口岸「一地兩檢」的便利。 攝：吳康琦

新皇崗口岸本月12日開通後，周日(18日)迎來首個「紅日」，中午時分突然湧現大批過關人潮，「逼爆」出境大堂，中午12時至下午2時，每小時逾9千人經皇崗前往內地，較舊皇崗口岸/落馬洲管制站過往同期上升逾8倍，「口岸通」網頁更首次亮起代表繁忙的黃燈，更有市民指要花逾2小時過關。入境處數據顯示，周日有15.2萬人次經皇崗管制站出入境，為啟用以來最多。 新口岸下午兩小時近萬人入境 昨日為3天連假最後一日，新皇崗口岸人員嚴陣以待，而入境處落馬洲管制科副指揮官容嘉蔚亦在社交平台預告，料傍晚迎入境香港高峰，各陸路口岸將逐漸繁忙，入境處會因應客流調配人手，加快疏導人潮，並呼籲市民「錯峰出行」。保安局副局長卓孝業亦於傍晚時分抵新皇崗口岸，視察人流情況。保安局表示，昨午後回港人流顯著增加，下午2時至4時期間，約有9,401名旅客經皇崗口岸入境香港，較舊皇崗口岸/落馬洲管制站過往同期急升逾3倍半。公共交通車站一度出現候車人群，公共交通營辦商隨即加班疏導旅客，入境處亦調配人手應對入境高峰情況。本報記者昨下午於現場視察，新口岸出境人流未見擠塞情況，有不少未預先登記「合作查驗」自助通道的旅客，先前往登記處辦理手續後使用新通道，整體通關過程暢順。

市民體驗新路線 提早返港避人潮 不少市民提早於昨日下午啟程回港，冀避開人潮。市民許小姐表示，此行往惠州旅遊，回程時特意選擇經新皇崗口岸回港以體驗新路線。 她指出，自己已預先登記「合作查驗」通道，並因應假期出行人數較多，特別挑選人流較少的下午時段過關。她透露，自己住在荃灣，過關後乘搭B10路線巴士直達市區，認為車費較舊口岸更便宜。 另一名市民邱先生於剛過去的周六(17日)已率先體驗新口岸，他形容當時過關過程順暢無阻。鑑於周日中午出境大堂曾出現排隊長龍，他昨日特意於下午3時許與家人一同返港。談及新舊口岸的差異，邱先生直言新口岸採用「合作查驗」自助通道，旅客「唔使係咁上落車」，縮短了通關時間，亦比其他口岸更為方便，未來會繼續選擇經皇崗出入境。

市民徐先生與徐小姐亦特別選擇由新皇崗口岸回港。徐先生透露，往內地時使用深圳灣口岸，須分別通過兩個關卡，而新皇崗口岸通關更為方便，加上整體建築設計美觀，增加使用該口岸的意欲。他續指，為了避開人流高峰，於下午約5時回港，「擔心出現周日擠塞情況，所以特意提早返，幸好無塞」，未來亦會考慮經皇崗口岸到內地。

加密交通班次 巴士最快2分鐘一班 為應對假期結束的返港客流高峰，運輸署昨日於新皇崗口岸安排約120架專營巴士、40架專線小巴和130架跨境巴士投入服務及後備支援。專營巴士班次在繁忙時段，最高可加密至每2至3分鐘一班、專線小巴及跨境巴士則可加密至每3至4分鐘一班。運輸署長謝詠誼昨早親赴現場視察交通情況、聽取團隊匯報，並指示專營巴士營辦商加開個別短途班次，加快疏導入境人士及巴士流轉。