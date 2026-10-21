歷屆最大型「人生學堂」屯門圓滿舉行　認識綠色殯葬　體驗五道人生

由食物環境衞生署主辦、屯門民政事務處支持的「人生學堂——綠色殯葬 愛在延續」互動展覽，已於重陽節期間在屯門市廣場圓滿舉行。這個歷來最大型的活動聯同博愛醫院生死教育地區連網及逾三十間社福與生死服務機構，攜手推廣生命教育，吸引大批市民在輕鬆氛圍中認識生死、細味人生。 展覽以超巨型互動飛行棋盤為亮點，將會場化身「五味人生棋盤」，吸引不少市民扶老攜幼參與。熟悉的遊戲設計勾起不少人的童年回憶，也為家人開啟生命對話之門。場內另設體感遊戲、AI照相館、工作坊、表演及講座等，讓不同年齡的參加者逐步打破生死忌諱，體會「五道人生」深意。食物環境衞生署助理署長蔡家偉、屯門民政事務專員温悅婷聯同一眾屯門區議員更親臨現場支持，與市民互動。

是次展覽於10月16日至19日一連四日舉行，以「飲食」為主題，將人生必經的「五道」——道愛、道歉、道諒、道別、道謝，比喻為甜、酸、苦、辣、鹹五種滋味。參加者化身棋子擲骰前行，在遊戲中回望生命、思考珍視之人與事。有人藉此反思平日未及說出口的感謝與歉意，也有人開始思量如何及早規劃身後事、向家人表明意願，讓摯親在日後有所依循。

五道融入日常 珍惜當下 對需要兼顧長輩與家庭的照顧者來說，日常照顧已分身乏術，主動與長輩談論身後事往往難以啟齒。這次活動設有多項家庭同樂設施，場內的「五味大廚」體感遊戲讓大小朋友投入完成「Show Me Your Love」粟米肉粒飯等家常菜，在歡笑中體會情感連繫。有長者分享首次對著螢幕「煮餸」新鮮有趣，體會到人生如五味，最重要及時道愛不留遺憾。參加者完成後可領取「五道人生秘笈食譜」，把祝福融入日常。 「AI家庭圓夢照相館」則運用人工智能為市民留下珍貴合照。展覽亦安排長者帶來K-pop活力表演及樂隊演唱，展現樂觀豁達、積極向前的精神。以生死抉擇、掙扎與釋懷為主題的桌遊話劇「抉擇之間」，讓觀眾代入角色思考人生關口，如何作出抉擇、如何與摯親同行。參加者表示，透過親身體驗，生死不再是難以開口的話題，反而成為促進家人溝通、表達心意的契機。

專家分享生前規劃 及早安排從容以對 場內特設生前規劃講座，邀請多位星級嘉賓和專業人士講解生前規劃如何讓生命圓滿落幕。透過過來人的真摯分享，參加者了解到生前規劃是及早認識不同選擇、整理個人意願，並與家人建立共識的重要一步。由表達身後安排，到了解綠色殯葬及紀念方式，各人可按自身意願與家庭情況，預先了解不同可能，讓心願有所依歸，也讓摯親日後更有準備。

現場也有多個社福與生死服務機構設置攤位介紹服務和社區資源。食環署於場內安排專人介紹綠色殯葬理念與申請流程。署方表示，部分市民對綠色殯葬存有誤解，以為撒灰後無從悼念。事實上，綠色殯葬是讓生命「回歸自然、生生不息」。市民除了可在紀念花園設置牌匾，署方近年已推出多項配套，包括一次性紙撒灰容器、惜別花袋及免費海上撒灰渡輪服務，並設有「無盡思念」網上紀念平台與新型悼念設施，讓親友能以環保且個人化的方式寄託思念。雖然現時公眾骨灰龕位供應充足，選擇以傳統方式安放骨灰的市民無需等待，但綠色殯葬採用率持續上升，反映公眾日益認可這項可持續的選擇。活動期間，不少市民亦把握機會查詢綠色殯葬的申請手續及相關安排，並即場登記綠色殯葬中央名冊及報名參加紀念花園導賞團。

延伸活動走入社區 推廣綠色殯葬資訊 隨着屯門大型展覽圓滿結束，社區生命教育推廣將接續展開。食環署將於10月至12月期間走入屯門區公眾街市、區內領展商場、屋邨購物中心及地區中心，舉辦小型展覽、社區講座、紀念花園導賞等。市民在延伸活動中除了可進一步獲得生前規劃及綠色殯葬資訊，更有機會現場領取「五道人生秘笈食譜」，逐步了解不同身後安排，及早思考、坦然溝通，讓生命中的愛與心願得以延續。 人生學堂活動詳情及延伸活動：

https://www.greenburial.gov.hk/tc/news-corner/20261016.html