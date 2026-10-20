重陽MMA｜筲箕灣巴士站兩家庭等車變衝突　兩男被捕涉公眾地方打鬥

一輛城巴停靠在筲箕灣巴士總站上客時，多名中年男女在隊頭爭執，互相推撞及揮拳捶打，現場一片混亂。警方經調查後拘捕兩名男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」。(車cam L（香港群組）FB)

社交平台周一（19日）流傳短片，一輛城巴停靠在筲箕灣巴士總站上客時，多名中年男女在隊頭爭執，互相推撞及揮拳捶打，現場一片混亂。警方經調查後拘捕兩名男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」。

事發於周一上午10時23分，警方接獲一名巴士司機報案，指有人在筲箕灣巴士總站爭執。警員到場調查，相信兩名男子因排隊問題爭執，其間雙方情緒激動；經進一步調查後，相信二人曾互相徒手襲擊對方。警員其後在愛東商場拘捕一名68歲姓蘇男子，並在黃埔花園拘捕一名50歲姓陳男子，兩人涉嫌「在公眾地方打鬥」，現正被扣留調查，案件交由東區警區刑事調查隊第六隊跟進。事件中沒有人受傷。

據報涉事乘客當時排隊準備乘車前往掃墓，疑有人「打尖」引發兩批人口角，期間有人粗口橫飛高呼：「X你老X！」亦有人試圖勸架喊：「唔好打交呀！」，其中一人情緒激動，企圖將奶茶潑向對方，對方及時閃避，及有有人報案求助，雖然涉事乘客一度向警員表示和解，惟警方經深入調查後，仍以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕兩名涉案男子。