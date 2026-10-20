騙案｜電騙變陣？ 多名港人被「珠海來電」轟炸 訛稱丟失包裹賠償套戶口

電話騙案禁不絕，詐騙手法更有改變。社交平台近期有多名網民稱，經常收到顯示為「+86」字頭的陌生號碼，大多來自珠海，更有人兩小時內收到6次來電，疑有騙徒假冒物流公司或淘寶客服，致電聲稱接聽者於內地包裹遺失並主動提出賠償，藉此套取個人資料或銀行戶口。

近日社交平台Threads上有多位網民發帖稱，遭多個顯示來自珠海的不明電話連環來電「轟炸」，即使逐一封鎖號碼，仍有不同電話號碼繼續打入，更有人由近中午12時至下午2時收到6次不同電話號碼來電，令人不勝其煩。「咩事不停有珠海電話打嚟？仲要用唔同電話號碼，block唔到」、「有冇人今日勁多由珠海打黎既spam call，30分鐘內已經第4個，全部唔同電話號碼，但全部珠海」、「最近大家有冇收到勁多大陸電話號碼不停咁打嚟？from 汕頭/珠海/廣東 最誇張一次打六通」、「珠海詐騙電話連環call」、「早排惠州打嚟多，呢排珠海打嚟多，周末想瞓晏啲都唔得，非常之困擾」，「佢講得出我普通話中文全名，老實講平時上網買野都唔會填全名，老都唔知邊個泄露出去」、「唔通珠海開咗個新KK園」。

兩小時收6次 「唔通珠海開咗個新KK園」 有網民指騙徒以「內地物流丟失包裹」、「淘寶快遞賠償」、「集運倉退款」等理由開場，試圖套取個人資料、銀行資料或誘導轉帳。亦有人表示「我聽過一次，對方話自己係公安」。不過，有人提出來電顯示「珠海」不一定證明實際來電地點。通訊辦提醒市民，手機螢幕上任何帶有「+」號的來電，代表通話源自香港境外；同時，來電顯示有可能被偽冒，因此即使畫面顯示為「+86」、「+852」，甚至看似是銀行、電訊商或政府機構電話，也不能單憑號碼確認對方身分。

對於「珠海電話轟炸」，雖然不少人已知有問題即時收線，但有網民騙徒系統或識別該號碼「有人用」，隨即自動重撥，若直接靜音任由miss call（未接來電），對方反而判定號碼無人使用，放棄再度撥打。亦有網民建議開啟手機內建的「封鎖詐騙與騷擾來電」功能，減少陌生騷擾來電。