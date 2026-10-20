蔡天鳳碎屍案｜廚具店店員憶白髮翁買絞肉機 曾問價碎骨機「可唔可以連骨都可以碎？」(更新)

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(20日)踏入第19日審訊，蔡天鳳前私人司機錢紀信（下稱阿信）作供，他指鄺港傑2022年11月向他稱「我哋屋企人要去旅行兩個月，兩個月之後先返嚟」，要求他停薪留職，阿信要求該兩個月內每月出半個月糧，但鄺港傑拒絕其要求，他便辭職。

蔡天鳳前司機作供：案發前鄺港傑稱一家將去旅行 阿信表示，在2021年4月得知加多利山某單位聘請私人司機，申請後由蔡天鳳前家姑李瑞香面試「拍板」聘用，他在2021年5月開始工作，一周工作6日，每天工作8小時，月薪2萬元，負責駕駛白色豐田七人車每天接載小朋友到屯門上學。薪金由李瑞香以現金支付，錢紀信後來「做做吓就知」蔡天鳳為真正僱主。 曾與譚家司機互換工作 阿信負責接送蔡天鳳及鄺港智的兩名子女、蔡天鳳、李瑞香、鄺球、鄺港傑、鄺港智出入，例如飲茶和購物，鄺港傑會安排司機工作，另一名司機主要負責接載譚家出入，錢與該名司機有時會互換工作。

阿信指，鄺港傑在2022年11月向他稱「我哋屋企人要去旅行兩個月，兩個月之後先返嚟」，回港後才重新聘請他，要求兩個月內停薪留職。阿信要求該兩個月內每月出半個月糧，並照常上班打理私家車及抹引擎，但鄺港傑拒絕其要求，他便辭職。 控方問有沒有人曾投訴他偷竊、小孩面前講粗口、賭錢等，阿信否認並指「我都想知係偷乜嘢」，阿信承認他在1998年及2024年有管有毒品案底，他在2024年被判感化令1年，現已完成感化令。 聞碎骨機要3萬多 年輕男：好貴呀

控方傳召油麻地一間廚具店的女店員作供，其名字以「A」代表。庭上播出一段閉路電視片段，顯示在2023年2月8日有一人曾經到訪廚具店。「A」憶述一名目測60多歲的白髮老翁表示要買絞肉機，她展示並介紹數款陳列品，對方挑選了一部較其他款式貴2000至3000元、「質素較好」、「絞到啲肉碎啲、好力啲」的意大利製絞肉機，同時選購一個14吋乘14吋的湯煲、 一個15吋長的砧板，以及一個11吋長的笊籬。所有物品的總值為9153元，扣除折扣後，該男子最終支付8700元。

「A」供稱，對方曾詢問店內有否售賣碎骨機，並在觀看不同型號的碎骨機圖片後，問「可唔可以連骨都可以碎？」，「A」答逾3.5萬元和沒現貨，男子說太貴。當時有一名年輕人進入店內協助六旬男子把絞肉機搬上車，及一同觀看碎骨機的圖片，年輕人認為售價太貴，其後兩人一同離開。控方向「A」展示涉案證物，湯煲、砧板等全被包上厚的膠袋，法庭書記拉尺量度尺吋，「A」確認與當時出售的相若。 案件編號：HCCC198/2025