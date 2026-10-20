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出版：2026-Oct-20 12:26
更新：2026-Oct-20 12:26

山頂燈影項目惹爭議　陳學鋒批前期諮詢僅接觸當區議員促擴大範圍

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山頂步行徑一帶已安裝有燈影裝置。(資料圖片)

山頂步行徑一帶已安裝有燈影裝置。(資料圖片)

政府今年初宣布「幻彩詠香江」即將落幕，由全新的光影匯演取代。有市民今早(20)在商台節目表示，近日行經盧吉道及周邊路段時，發現沿途增設了石壆、鐵柱及各類裝置，形容有關設施礙眼，有關項目破壞了山頂應有的寧靜與原生態氛圍。而沿途多棵樹木被用海綿紙包裹，再以金屬等材料將燈飾扎固於樹幹之上，但自己過去籌備跑步相關活動時被告知不可在樹木上綁紮物品，否則會影響樹木生長，質疑當局「雙標」。

山頂步行徑一帶已安裝有燈影裝置。(資料圖片) 山頂步行徑一帶已安裝有燈影裝置。(資料圖片) 山頂步行徑一帶已安裝有燈影裝置。(資料圖片) 山頂步行徑一帶已安裝有燈影裝置。(資料圖片) 山頂燈影項目惹爭議，陳學鋒批前期諮詢僅接觸當區議員促擴大範圍。(資料圖片)

主要憂慮燈影效果與自然環境「格格不入」

立法會議員陳學鋒表示收到不少市民意見，主要憂慮燈影效果項目會與現場自然環境「格格不入」。雖然項目現場僅有少數幾戶居民，但夏力道及纜車徑是全港市民熱門的行山主要路徑，假日更有大量區外市民到場享受大自然，因此無法立刻接受設施。他又指實地考察後發現，投映機及燈具等設備需要架設一定體積的支架，難免佔用草地空間，令市民擔心放狗或進行伸展運動的活動空間被削減。此外，部分燈具以纏繞方式包裝於樹幹上，需由樹藝師評估會否對樹木造成重量負擔及影響生長，更有居民擔心項目成功吸引大批夜間人流後，會衍生垃圾堆積等環境衞生問題。

陳學鋒認為，港島行山徑的受眾涵蓋全港市民，前期諮詢僅接觸個別當區議員並不足夠，諮詢範圍應進一步擴大，聽取不同議員及廣大市民的聲音。項目本身值得支持，且夜間行山人士相對較少，對居民的直接滋擾有限，建議當局可考慮為外露且顏色不協調的工程支架進行美化及裝飾，使其外觀更能融入大自然，並在項目開放或試行後，密切收集及觀察各界的實質反應，對地下的燈具安排作彈性調整。

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