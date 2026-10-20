臺日電梯換𨋢違規｜江玉歡指機電署監管完全失效　促啟動首長責任制

機電署巡查全港由臺日安裝的升降機，累計共338幢沒有安裝門框組件，有關樓宇全是私樓。(am730記者攝)

機電工程署早前揭發臺日電梯（香港）有限公司為兩個租置屋邨觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換升降機，沒有安裝門框組件的事件。機電署上周五（16日）起巡查全港由臺日安裝的升降機，累計共338幢沒有安裝門框組件，有關樓宇全是私樓。前議員江玉歡今日(20日)在社交平台批評機電署的升降機及電梯工作指引「寫就天下無敵」，實際執行及監管完全失效，「檢查工作並不複雜，屬於可以做而沒有做」，認為「若不啟動部門首長問責制，設立這個制度有何用？」

江玉歡發文指，假設每幢大廈最少有兩部升降機，338幢大廈最少涉及676部升降機，粗略估計換一部升降機按臺日公司的報價約80多萬至90多萬一部，若以90萬計算，單是換676部升降機所涉金額已達六億，形容為「一門大生意」。政府及市建局推出「優化升降機資助計劃」及第二輪計劃，資助合資格的舊樓業主，為升降機進行優化或現代化工程。她續指，政府投放55億港元在升降機資助計劃，而6億港元佔超過10%。

江玉歡指機電署的升降機及電梯工作指引，羅列出不同要求，涵蓋安裝時及完工時對組件及安全的檢查，惟「寫就天下無敵，但實際執行及監管完全失效。連日來機電署可檢查幾百部升降機，可見檢查工作並不複雜，屬於可以做而沒有做。」

她指過去本港工程多宗亂象，包括「臺日」幾百部升降機、瑪麗醫院的20多部升降機故障、觀塘安達臣道「港人首置盤」項目其中6幢大樓缺少數條鋼筋事故等，直斥不僅是數個簽發證書人員的錯誤這麼簡單。根據政府文件顯示，機電署轄下有接近6,000名員工，而首長職責重大。就早前政府實行的部門首長責任制，江認為這次機電署涉及巨大公眾安全問題，反問「若也不啟動部門首長問責制，設立這個制度有何用？唔處理好建造及工程界的亂象，談何建造三分之一個香港之大的北都？ 」