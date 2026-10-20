法國示威｜本港有旅行社取消赴法國旅行團　保險業界提醒細閱保單條款

法國多地發生大規模示威，並演變成暴力騷亂，香港政府今日發出黃色外遊警示，呼籲計劃前赴或已在法國的港人留意局勢、提高警惕。有旅行社將取消本月餘下前往法國的旅行團，涉及20多名團友，有保險業界提醒旅遊保險一般不保障戰爭、叛亂和騷亂等，市民應細閱保單條款，又稱在政府發出外遊警示後才購買旅遊保險，屬常見不保事項之一。

縱橫遊兩團取消涉二十多人 縱橫遊常務董事袁振寧接受《am730》查詢稱，月底前有兩個法國旅行團因存在不穩定、不確定因素，如擔心道路堵塞、趕不上飛機等而要取消，涉及約20多名團友，至於11月或之後出發的旅行團就要再觀望，直言局勢持續在變，又稱行業應已就聖誕節和農曆新年等傳統旺季的航班機位、酒店等繳付訂金，憂慮局勢持續將造成影響。他表示，現時西班牙、德國、瑞士，以至東歐等仍有旅行團，會提醒他們提高警覺，加上示威者並非針對旅行團，「地方咁大，唔去有事地方就安全。」

陳沛良：為安全不應往明知危險地方 保險界立法會議員陳沛良向《am730》解釋，旅遊保險的保障範圍一般不涵蓋戰爭、叛亂和騷亂等，相信旅客在法國仍把事件定性為示威時，如不幸有意外發生就能獲得保障，又說旅客啟程前法國若仍未被定義發生暴亂，就不會影響旅遊保險覆蓋範圍。不過，他提醒為自身安全不應前往明知有危險的地方，若明知有暴亂、警察已在場布防，有機會自招危險和損失，「保險原意係保障意外，預計以外嘅事，明知已經發生都仲去就唔會保。」

陳沛良建議被保人應細閱保單條款，特別是現在法國暴亂是已發生事件，會有機會屬除外責任。他稱，受保人在購買一般旅遊保險後政府才發出外遊警示，以致要取消或縮短行程，通常都會提供相關保障，包括依警示等級按比例賠償損失， 如已付費但無法退回的交通機票、酒店住宿、活動套票等。倘受保人在發出外遊警示後才買旅遊保險，情況便屬於「投保前已存在的事件」，屬常見不保事項之一。他補充，一般而言外遊警示如為黑色最高級別，保險公司會賠償100%的行程更改損失；紅色外遊警示為50%；黃色外遊警示則通常不會有保障，但亦有少數保險公司會提供25%賠償。