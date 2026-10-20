調查：青年對自身能力有信心　但對向上流動感悲觀創十年新高

本港青年出現既自信又焦慮的矛盾現象。香港青年協會青年研究中心公布青年價值觀指標調查結果。在528名受訪青年中，高達80%認同自我價值。然而，對社會向上流動感到悲觀的比率卻升至近60%，創10年新高。

是次調查於2025年11月21日至12月16日進行，成功訪問528名15至39歲青年。調查顯示，青年普遍對個人能力抱持信心。80%受訪青年認同自己是個「有用的人」，滿意自己兩文三語水平的比例均達60%或以上。

然而，個人能力未能完全轉化為對未來的信心，高達41%持消極人生觀，相關比例近年持續上升；對向上流動感悲觀的比率更攀升至59%，創10年新高。青協建議政府及社會各界正視及理解青年這份迷惘與焦慮，面對未來的不確定性，青年需要無比的韌性、適應力以應對環境挑戰。政府及社會各界須持續關愛及培育青年，開創更多元的發展機會，加強生涯導航及全人發展支援，讓青年重拾對未來的信心和方向。