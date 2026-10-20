調查：青年對自身能力有信心　但對向上流動感悲觀創十年新高

本港青年出現既自信又焦慮的矛盾現象。香港青年協會青年研究中心公布青年價值觀指標調查結果。在528名受訪青年中，高達80%認同自我價值。然而，對社會向上流動感到悲觀的比率卻升至近60%，創10年新高。
是次調查於2025年11月21日至12月16日進行，成功訪問528名15至39歲青年。調查顯示，青年普遍對個人能力抱持信心。80%受訪青年認同自己是個「有用的人」，滿意自己兩文三語水平的比例均達60%或以上。
然而，個人能力未能完全轉化為對未來的信心，高達41%持消極人生觀，相關比例近年持續上升；對向上流動感悲觀的比率更攀升至59%，創10年新高。青協建議政府及社會各界正視及理解青年這份迷惘與焦慮，面對未來的不確定性，青年需要無比的韌性、適應力以應對環境挑戰。政府及社會各界須持續關愛及培育青年，開創更多元的發展機會，加強生涯導航及全人發展支援，讓青年重拾對未來的信心和方向。
政府信任度回落
在制度信任方面，青年對政府和議會的評價回落，扭轉過去數年的上升趨勢。青年認同政府是「值得信任」（42%）的比率，較2024年的53%明顯下跌；滿意政府（32%）及立法會議員（27%）表現的比率亦同步下降。
國家認同感回升
至於國民身分認同與國家發展信心則增強。71%青年認同自己是中國人，較2019年（49%）的低位大幅增加；半數（50%）對「中國人」身分感到自豪；67%表示有留意國家發展，50%對中國未來一年發展感到樂觀。