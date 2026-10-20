調查：96%兒童性侵未被舉報 機構推「Stop It Now HK」匿名平台助高風險人士及早求助 (鍾式明攝)

童年性侵害會帶來難以磨滅的陰影。慈善機構「TALK Hong Kong」調查指出，香港估算約96%兒童性侵個案未被舉報；現行最高刑罰相關罪行平均判刑僅4.6至9.8年，且無終身監禁先例。機構強調，研究非批評判刑，而是「事後懲處」無法讓時間倒流。為此，機構倡議轉向「事前預防」，並推出全匿名「Stop It Now HK」線上自助平台，讓對自身「對兒童的性想法、衝動或行為」感到困惑者及早尋求專業引導，從源頭阻止傷害。 關注兒童權益的慈善機構「TALK Hong Kong」指出，據香港社會福利署數據，官方每年平均接獲的兒童性侵通報為372宗；然而經年齡加權推算，全港每年實際發生的個案恐高達10,099宗，意味著約有96%的個案從未被舉報，官方數字僅是冰山一角。

兒童性罪行平均判刑不足10年 香港大學法律學院副教授紀佩雅分析，此現象源於「刑事司法漏斗效應」(Funnel Effect)，警查、檢察官、法官等執法人員行使「自由裁量權」，導致案件數量層層遞減，最後真正被判刑入獄的人數，遠比最初發生的犯罪數量還要少。她又指，1990年至2025年間可判處最高刑罰的兒童性侵罪行中，平均刑期僅介乎4.6年至9.8年(以「強姦」9.82年最高，其次為「未經同意的雞姦」9.5年與「男子亂倫」7.7年)，且無一例被判終身監禁。 紀佩雅強調，研究並非要批評個判刑過輕或過重，亦非主張所有案件都應自動判處最高刑；鑑於兒童因依賴性與認知困難，極易遭人利用脆弱性而無法表達或披露受害經歷。為提高量刑的一致性與透明度，她建議設立量刑委員會並制定具約束力的量刑指引。

推出匿名預防兒童性侵網上平台 TALK Hong Kong創辦人兼董事會主席Taura EDGAR 補充，現行體系過於依賴強制舉報與判刑等「事後懲處」，但事後補救再完善，也無法讓時間倒流或拯救未被發現的兒童，「性侵犯不是一出生就是這樣，之前一定是發生了些事導致這樣」。為此，機構推出全匿名的「Stop It Now HK」預防兒童性侵網上平台，為對兒童產生性想法、衝動或行為而感到困惑與憂慮者，提供專業引導與自助支援資源，從源頭阻止傷害發生。 她透露，目前該平台已獲警方與懲教署知悉，正逐步完善粵語內容，並爭取於明年起透過搜尋引擎機制，將香港的相關搜尋使用者直接導向本地求助平台。