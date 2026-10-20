選委會接1155份提名表格　31個分組須競逐　社福界25爭15席最激烈

2026年選舉委員會界別分組一般選舉的提名期於10月7日展開，至今日下午5時結束；共接獲1,155份提名表格，包括1,115份候選人提名表格及40份指定團體提名表格。36個須經投票產生委員的界別分組中，31個出現超額提名，以社會福利界競爭最激烈，共有25人競逐15席。其餘5個則等額報名，分別為教育界、體育演藝文化及出版界、同鄉社團、勞工界，以及有關全國性團體香港成員代表。若所有提名獲確認有效且無人退選，上述分組將毋須投票，候選人可自動當選。
各界別分組接獲的候選人提名表格數目
第一界別18個界別分組均要投票
按界別劃分，競爭最廣泛的是第一界別（工商、金融界），轄下18個界別分組全部錄得超額提名。其中商界（第三）有21人競逐17席，另有7個分組均為20人競逐17席。
第二界別（專業界）共10個分組，當中8個分組出現競爭，當中社會福利界競爭最激烈，共有25人競逐15席；醫學及衞生服務界則有23人爭奪15席。兩個分組均為今屆競爭最激烈的界別分組。第三界別（基層、勞工和宗教等界）方面，共5個分組，兩個分組出現超額報名，包括漁農界有72人競逐60席和基層社團有75人競逐60席。
鄉議局分組有30人競逐27席
第四界別（立法會議員、地區組織代表等界）共5個分組，當中三個須選舉的分組全部出現超額提名，其中新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表界別有93人競逐80席；港九相關代表界別則有88人競逐76席；鄉議局分組有30人競逐27席。
第五界別兩個分組，其中香港特別行政區全國人大代表和香港特別行政區全國政協委員屬當然委員，而有關全國性團體香港成員代表分組屬等額報名。
11月22日進行投票
選舉主任將於10月29日在民眾安全服務隊總部和選舉事務處觀塘辦事處以抽籤方式決定有關界別分組候選人姓名在選票上的排列次序，以及分配展示選舉廣告的指定位置。候選人資格審查委員會將在提名期結束後14天內，在憲報刊登公告，宣布獲有效提名的候選人。如某界別分組屬有競逐選舉，便須於11月22日進行投票，而有關候選人印在選票上的候選人編號亦會於該憲報公告內一併刊登。
選管會11月3日在伊利沙伯體育館為候選人舉行簡介會
選舉管理委員會（選管會）將於11月3日在伊利沙伯體育館為候選人舉行簡介會。選管會主席陸啟康法官將主持簡介會，向候選人講解選舉活動指引的內容及在進行競選活動時應注意的重要事項。廉政公署的代表會講解《選舉（舞弊及非法行為）條例》，而香港郵政的代表會講解免費投寄選舉郵件的安排及相關要求。選舉事務處和律政司的代表亦會出席。