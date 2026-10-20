律政司擬修訂法院附屬例去殖　廢除女皇陛下、最高法院等提述

特區政府正進行法律適應化修改，目標在本屆政府任期結束前完成。律政司計劃對《高等法院條例》和《區域法院條例》下的附屬法例作出雜項修訂，包括以「高等法院」取代「最高法院」、將「官方」改為「特區政府」、以「Hong Kong」取代「the Colony」(殖民地)、廢除「女皇陛下」，以及建議修改或廢除給予英國、英聯邦國家等的特權待遇、就「英國領事」、「英國領事人員」等提述作適應化修改等。

倡把「官方」改「特區政府」

律政司、行政署和司法機構政務處等向立法會司法及法律事務委員會提交文件指，交代建議修訂的7項要點。律政司建議，適當地對「英國領事機構」、「英國領事」、「英國領事人員」、「英藉人士」等的提述作出適應化修改， 使它們符合《基本法》和切合香港作為中國特別行政區的地位，並建議修改或廢除在非互惠原則下，給予英國、英聯邦其他國家或地區，以及愛爾蘭共和國特權待遇的規定。

律政司又建議把「官方」的提述修改為「特區政府」，以賦權高等法院規則委員會就由「特區政府」提出或針對「特區政府」提出的法律程序制定法院規則。為法律適應化及相關目的，律政司提出以「法官」取代「大法官」、廢除「女皇陛下」、以「立法會」取代「立法局」、以「高等法院」取代「最高法院」、把「樞密院頒令」按情況改為提述根據相關條例作出的命令，以及用「Hong Kong」取代「the Colony」等。