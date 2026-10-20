衞生署搜美容處所檢20支未註冊「屍皮針」　38歲女涉非法人體器官作商業交易被捕

意思為「重返20歲」的Elravie Re2O，包裝上聲稱含有人類組織，產品屬於《人體器官移植條例》下的受規管產品，亦是受《藥劑業及毒藥條例》所規管的藥劑製品。衞生署早前接獲並正處理相關產品的豁免申請，目前並未就此批出任何豁免，同時未有接獲相關產品的藥劑製品註冊申請，將繼續跟進事件及追查未經註冊藥劑製品的來源。

衞生署突擊搜查尖沙咀、旺角、荃灣和元朗4間提供美容服務的處所，檢獲逾170支懷疑第1部毒藥針劑或未經註冊藥劑製品針劑，包括一款俗稱「屍皮針」、聲稱含有人類組織的南韓醫美針Elravie Re2O，一名38歲女子被捕。

行動檢獲逾170支針劑

為打擊涉嫌供應未經註冊藥劑製品針劑療程的處所，衞生署分兩日搜查4間提供美容服務的處所，其中在尖沙咀及旺角的處所，合共檢獲逾100支懷疑第1部毒藥針劑，以及逾70支懷疑未經註冊的藥劑製品針劑，當中有20支為Elravie Re2O。衞生署在與警方聯合搜查旺角處所的行動中，一名38歲女子涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，以及涉嫌非法將人體器官作商業交易被捕。

衞生署規管事務總監封螢說，Elravie Re2O缺乏臨床安全數據，有公共衞生風險，署方早前亦特別去信全港醫生及私營醫療機構，提醒他們必須遵守香港法例。