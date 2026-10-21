調查：96%兒童性侵未舉報 兒童性罪行平均判刑不足10年

性侵害為受害人帶來深遠創傷，尤其在童年時期，對心身影響更持久。有調查指出，本港約96%兒童性侵個案未有舉報；現行相關罪行最高刑罰平均判刑僅4.6至9.8年，且無終身監禁案例。機構強調，研究非要批評判刑，而是「事後懲處」無法讓時間倒流。機構倡議應作「事前預防」，並推出全匿名「Stop It Now HK」線上自助平台，讓對自身「對兒童的性想法、衝動或行為」感到困惑者及早尋求專業引導，從源頭阻止傷害。

攝影：鍾式明

關注兒童權益的慈善機構「TALK Hong Kong」指出，據香港社會福利署數據，官方每年平均接獲的兒童性侵通報為372宗；經年齡加權推算，全港每年實際發生的個案恐高達10,099宗，意味約有96%個案從未被舉報，官方數字僅是冰山一角。