調查：96%兒童性侵未舉報 兒童性罪行平均判刑不足10年

性侵害為受害人帶來深遠創傷，尤其在童年時期，對心身影響更持久。有調查指出，本港約96%兒童性侵個案未有舉報；現行相關罪行最高刑罰平均判刑僅4.6至9.8年，且無終身監禁案例。機構強調，研究非要批評判刑，而是「事後懲處」無法讓時間倒流。機構倡議應作「事前預防」，並推出全匿名「Stop It Now HK」線上自助平台，讓對自身「對兒童的性想法、衝動或行為」感到困惑者及早尋求專業引導，從源頭阻止傷害。
攝影：鍾式明
關注兒童權益的慈善機構「TALK Hong Kong」指出，據香港社會福利署數據，官方每年平均接獲的兒童性侵通報為372宗；經年齡加權推算，全港每年實際發生的個案恐高達10,099宗，意味約有96%個案從未被舉報，官方數字僅是冰山一角。
香港大學法律學院副教授紀佩雅分析，此現象緣於「刑事司法漏斗效應」，即從報案、調查、起訴、審判等程序，導致案件數量層層遞減，最後真正被判刑人數，低於實際發生或被舉報的犯罪數目總數。她又指，1990至2025年間，多項兒童性侵相關罪行的平均刑期介乎4.6年至9.8年，其中以強姦罪平均判刑9.82年最高，其次為未經同意的肛交罪(9.5年)及男子亂倫罪(7.7年)；研究期內未見有相關個案被判終身監禁。
紀佩雅強調，研究並非要批評判刑過輕或過重；鑑於兒童極易遭人利用脆弱性而無法表達或披露受害經歷。為提高量刑的一致性與透明度，她建議設立量刑委員會並制定具約束力的量刑指引。
推出匿名預防兒童性侵網上平台
TALK Hong Kong創辦人兼董事會主席Taura EDGAR補充，指「性侵犯不是一出生就是這樣，之前一定是發生了些事導致這樣」。機構推出全匿名的「Stop It Now HK」預防兒童性侵網上平台，為對兒童產生性想法、衝動或行為而感到困惑與憂慮者，提供專業引導與自助支援資源，從源頭阻止傷害發生。