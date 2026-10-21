八成青年認同自我價值 近六成悲觀社會向上流動創10年新高

本港青年出現「既自信又焦慮」的矛盾現象。有調查發現，八成受訪青年認同自我價值，對兩文三語能力有信心，且對社區與國家展現歸屬感。惟對社會向上流動感到悲觀的比率卻升至近六成，創十年新高。有意結婚及生育的比率微升，但傳統家庭觀念逐步減弱，四成七同意「子女供養父母觀念已過時」，創歷來新高。負責調查的青協指出，數據反映青年呈現「能力自信」與「發展前景悲觀」的落差，呼籲社會各界正視青年的焦慮，積極開拓青年的多元發展機會與擴闊國際視野。

香港青年協會青年研究中心公布「青年價值觀指標2025」調查結果，調查於2025年11月至12月以電話訪問方式進行，共訪問528名青年。結果顯示，80.3%受訪者認同自己是有用的人，84.8%滿意中文能力，60.4%及60.2%分別滿意普通話及英文水平；另有83.5%認同終身學習是必須的。

不過，青年對未來信心未有同步提升。受訪青年持消極人生觀的比率由2022年的25.6%上升至2025年的41.1%；59.7%對自身向上流動機會感到悲觀，創十年新高；另有38.7%表示遇到困難時無人可以幫助自己。

青年的社會參與及國民身份認同則回升。過去一年曾捐款作慈善用途的比率升至77%，做義工比率為44.7%。此外，分別有78.2%及72.2%受訪者表示對香港及所居住社區有歸屬感。認同自己是中國人的比率為71.4%，較2019年增加21.6個百分點；67.2%表示有留意國家發展，50.2%對中國未來一年發展感到樂觀。