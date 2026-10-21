八成青年認同自我價值 近六成悲觀社會向上流動創10年新高

本港青年出現「既自信又焦慮」的矛盾現象。有調查發現，八成受訪青年認同自我價值，對兩文三語能力有信心，且對社區與國家展現歸屬感。惟對社會向上流動感到悲觀的比率卻升至近六成，創十年新高。有意結婚及生育的比率微升，但傳統家庭觀念逐步減弱，四成七同意「子女供養父母觀念已過時」，創歷來新高。負責調查的青協指出，數據反映青年呈現「能力自信」與「發展前景悲觀」的落差，呼籲社會各界正視青年的焦慮，積極開拓青年的多元發展機會與擴闊國際視野。
香港青年協會青年研究中心公布「青年價值觀指標2025」調查結果，調查於2025年11月至12月以電話訪問方式進行，共訪問528名青年。結果顯示，80.3%受訪者認同自己是有用的人，84.8%滿意中文能力，60.4%及60.2%分別滿意普通話及英文水平；另有83.5%認同終身學習是必須的。
不過，青年對未來信心未有同步提升。受訪青年持消極人生觀的比率由2022年的25.6%上升至2025年的41.1%；59.7%對自身向上流動機會感到悲觀，創十年新高；另有38.7%表示遇到困難時無人可以幫助自己。
青年的社會參與及國民身份認同則回升。過去一年曾捐款作慈善用途的比率升至77%，做義工比率為44.7%。此外，分別有78.2%及72.2%受訪者表示對香港及所居住社區有歸屬感。認同自己是中國人的比率為71.4%，較2019年增加21.6個百分點；67.2%表示有留意國家發展，50.2%對中國未來一年發展感到樂觀。
婚育觀念方面，78.3%表示有意結婚，53.7%表示有意生育，雖較過去兩年略有回升，但整體仍處近十年較低水平。另有47%受訪青年認同「子女供養父母觀念已過時」，創歷來新高；其中15至24歲群組的認同感(56.7%)顯著高於25至39歲群組(42.8%)。87.8%對同居持接受態度，另有65.7%人接受婚外情，亦較對上一次調查高3個百分點。青協指，反映青年對傳統婚姻與家庭結構的理解正趨向多元與自主。
青協青年研究中心指出，最新數據反映青年在能力評價方面展現自信，對終身學習亦抱有積極態度，對國民身份認同及國家發展前景的信心亦顯著回升，相信與近年兩地交流與青年培育工作的持續投入有一定關係。但青年對向上流動的悲觀情緒創新高，對政府信任度及政治效能感回落，加上婚育意願低迷，反映部分青年對未來存焦慮及無力感，影響其長遠信心與承擔。
青協建議政府及社會各界正視及理解青年這份「迷惘與焦慮」，面對未來的不確定性，青年需要無比的韌性、適應力以應對環境的挑戰；政府及社會各界須持續關愛及培育青年，開創更多元發展機會，加強生涯導航及全人發展支援，讓青年重拾對未來的信心和方向。