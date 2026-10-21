APEC財長會灣仔會展舉行 藍佛安：亞太為全球經濟增長引擎肩重責

亞太經合組織(APEC)財政部長會議一連兩日在香港舉行。國家財政部部長兼2026年APEC財長會主席藍佛安表示，亞太作為全球經濟增長引擎肩負重任，各方應堅定落實領導人非正式會議共識，為區域繁榮作貢獻，並提出加強宏觀經濟政策對話、加快經濟轉型，以及堅持發展優先，三點合作主張。行政長官李家超則指出，香港會把握財長會這一高層次國際平台，展示在經貿金融等全方位的發展和貫通國家與國際機遇的獨特優勢。

APEC財長會議昨日起一連兩日舉行，來自21個APEC經濟體的財政部長或代表乘坐APEC專用接駁旅遊巴抵達灣仔會展後經特定通道進入會場。國家財政部部長藍佛安下午致開幕辭指，當前國際形勢變亂交織，地緣衝突影響外溢，世界經濟增長正面臨多重挑戰；與此同時，人工智能等新一輪科技革命與產業變革正加速突破，新的發展動力亦在不斷集聚。面對高不確定性的國際經濟環境，他呼籲各成員經濟體應強化自身宏觀經濟政策的穩健性，加強政策溝通與協調，以防範政策調整帶來的負面外溢效應。