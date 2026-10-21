選委會接1155份提名表格 31個分組須競逐 社福界最激烈

2026年選舉委員會界別分組一般選舉的提名期於10月7日展開，至昨午5時結束；共接獲1,155份提名表格，包括1,115份候選人提名表格及40份指定團體提名表格。36個須經投票產生委員的界別分組中，31個出現超額提名，以社會福利界競爭最激烈，共有25人競逐15席。其餘5個則等額報名，分別為教育界、體育演藝文化及出版界、同鄉社團、勞工界，以及有關全國性團體香港成員代表。若所有提名獲確認有效且無人退選，上述分組將毋須投票，候選人可自動當選。

按界別劃分，競爭最廣泛的是第一界別(工商、金融界)，轄下18個界別分組全部錄得超額提名。其中商界(第三)有21人競逐17席，另有7個分組均為20人競逐17席。第二界別(專業界)共10個分組，當中8個分組出現競爭，當中社會福利界競爭最激烈，共有25人競逐15席；醫學及衞生服務界則有23人爭奪15席。兩個分組均為今屆競爭最激烈的界別分組。

第三界別(基層、勞工和宗教等界)方面，共5個分組，出現超額報名的兩組，包括漁農界有72人競逐60席和基層社團有75人競逐60席。第四界別(立法會議員、地區組織代表等界)共5個分組，當中三個須選舉的分組全部出現超額提名，其中新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表界別有93人競逐80席；港九相關代表界別則有88人競逐76席；鄉議局分組有30人競逐27席。