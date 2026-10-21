選委會接1155份提名表格 31個分組須競逐 社福界最激烈

2026年選舉委員會界別分組一般選舉的提名期於10月7日展開，至昨午5時結束；共接獲1,155份提名表格，包括1,115份候選人提名表格及40份指定團體提名表格。36個須經投票產生委員的界別分組中，31個出現超額提名，以社會福利界競爭最激烈，共有25人競逐15席。其餘5個則等額報名，分別為教育界、體育演藝文化及出版界、同鄉社團、勞工界，以及有關全國性團體香港成員代表。若所有提名獲確認有效且無人退選，上述分組將毋須投票，候選人可自動當選。
按界別劃分，競爭最廣泛的是第一界別(工商、金融界)，轄下18個界別分組全部錄得超額提名。其中商界(第三)有21人競逐17席，另有7個分組均為20人競逐17席。第二界別(專業界)共10個分組，當中8個分組出現競爭，當中社會福利界競爭最激烈，共有25人競逐15席；醫學及衞生服務界則有23人爭奪15席。兩個分組均為今屆競爭最激烈的界別分組。
第三界別(基層、勞工和宗教等界)方面，共5個分組，出現超額報名的兩組，包括漁農界有72人競逐60席和基層社團有75人競逐60席。第四界別(立法會議員、地區組織代表等界)共5個分組，當中三個須選舉的分組全部出現超額提名，其中新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表界別有93人競逐80席；港九相關代表界別則有88人競逐76席；鄉議局分組有30人競逐27席。
第五界別兩個分組，其中香港特別行政區全國人大代表和香港特別行政區全國政協委員屬當然委員，而有關全國性團體香港成員代表分組屬等額報名。
選舉主任將於10月29日在民眾安全服務隊總部及選舉事務處觀塘辦事處抽籤，決定相關界別分組候選人在選票上的排列次序，並分配展示選舉廣告的指定位置。候選人資格審查委員會則會於提名期結束後14日內刊憲，公布獲有效提名的候選人名單。如有界別分組出現競逐，將於11月22日進行投票，有關候選人於選票上的編號亦會一併刊憲公布。
選舉管理委員會將於11月3日在伊利沙伯體育館為候選人舉行簡介會，由選管會主席陸啟康法官主持，講解選舉活動指引及競選期間須注意的事項。
選舉委員會由五大界別共1,500名委員組成，負責提名及選出行政長官，以及提名立法會選舉候選人；其中982席透過今屆界別分組一般選舉產生。