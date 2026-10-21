蔡天鳳案｜指白髮六旬漢買絞肉機大煲砧板 廚具店店員︰追問碎骨機「係咪可以連骨碎」

高等法院續審蔡天鳳遭殺害案。控方傳召油麻地一廚具店店員作供，指案發前約兩周，一名約60多歲、白髮男子到店購買廚具，包括一部意大利製絞肉機，期間亦問過碎骨機「係咪可以連骨碎」，最後因「太貴」無購買。另外，蔡天鳳前司機作供時同意，蔡天鳳於2022年有現金周轉問題。 控方昨傳召油麻地一間廚具店的店員出庭作供，店員獲批匿名令作供。庭上播放一段閉路電視片段，顯示於2023年2月8日中午12時許，一名男子到訪該店購物。店員憶述，目測該名約60多歲、白髮男顧客到店購買廚具，對方擬買絞肉機，最後選取了意大利的產品。店員形容，該款產品較其他款式貴2,000至3,000元，「佢絞到啲肉會碎啲，好力啲」，而該名白髮男亦購買14吋乘14吋大煲、15吋砧板和11吋的篩，總值約9,153元，折實8,700元。

店員憶述，當她搬運絞肉機時，男子再問她有否碎骨機，並追問「可唔可以連啲骨都可以碎」，但因為售3.5萬元，對方指「太貴」離開。當她把絞肉機搬上白髮男子的私家車時，同行的年輕男子曾加入了解碎骨機資料，曾詢問售價及用途。得悉售價，兩人認為太貴並離開。 店員在盤問下表示，事件雖已相隔數周才向警方錄取口供，但仍清楚記得對方曾以「化骨機」形容有關機器。 控方傳召蔡天鳳前司機錢紀信作供，他表示於2021年5月受聘為司機，負責接送蔡天鳳子女上學及鄺家成員出入，月薪2萬元，由李瑞香以現金出糧。錢稱，入職後才知道蔡天鳳才是「話事嗰個」，因為薪金最終由蔡支付。

錢供稱，鄺港傑在2022年底曾表示一家人將外遊兩個月，要求他停薪留職，待回港後再獲聘用。錢曾反建議，要求支付一半薪金，期間可照顧車輛，被鄺拒絕後他決定辭職，並於2022年11月中離職。 控方問及有沒有人曾指責他偷竊、講粗口、賭錢等，他否認，又指賭博屬私人問題，他不會向鄺家提及，但承認他在1998年及2024年有管有毒品案底。他在2024年被判感化令1年，現已完成感化令。 前司機：蔡天鳳曾匿車內避追債 辯方盤問期間提及蔡天鳳財務狀況，錢同意於2022年2月至年中期間，蔡不再經常攜帶大量現金，亦曾要求他先代墊購物開支，其後再償還款項，故他認為蔡當時出現現金周轉問題。錢又確認，2022年2月，接載蔡天鳳回九龍塘獨立屋時，見到屋外有兩至三名男子徘徊，蔡天鳳躲在車內。錢指據其了解，是與她與丈夫譚方駿在澳門欠下賭債有關。

辯方指，蔡天鳳曾在車內致電鄺港傑，要求給她60萬元。數日後，錢接載鄺港傑到中環國際金融中心取走裝有60萬元支票的信封，再於翌日見蔡攜帶同一信封外出。錢亦確認。 鄺球以蔡戶口支票付加多利山訂金 另外，曾處理加多利山單位交易的地產經紀黃德昇作供時表示，2019年協助鄺球購入該單位，原價7,480萬元，經議價及獲發展商提供折扣和現金回贈後，最終成交價約6,060.6萬元。 黃稱，簽署標書時由鄺球交出一張374萬元訂金支票，其後得知支票由蔡天鳳簽發。當他查問原因時，鄺球解釋支票由其「新抱」出，「佢(鄺)話係佢新抱蔡小姐幫佢出，我冇詳細深究邊個俾錢個戶口」。黃又憶述，鄺球曾稱購買單位原因是「新抱睇啱單位，想買俾小朋友住，方便返學」。收取訂金後，交易則交由律師樓跟進完成。