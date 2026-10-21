法國示威｜港府發黃色外遊警示 有旅行社取消法國團

法國上周末示威引發騷亂，巴黎和馬賽等大城市遭嚴重破壞。香港政府昨對法國發出黃色外遊警示，有旅行社稱取消月底前往法國的旅行團，至於11月的出團則視乎當地局勢發展。巴黎連續兩晚發生商店遭搶掠後，於周一實施局部宵禁，晚上市面回復平靜。但示威策動者揚言，本周六會於全國各地發動第二輪示威，內政部長努內茲昨稱將部署軍隊協助警方維持秩序。

巴黎等大城市實施宵禁 今次示威源自高中生不滿教育經費不足導致各種問題，包括缺乏教師、學校設施殘舊，以及大學收生分配網上平台「Parcoursup」(類似香港JUPAS)制度不透明。他們的示威上月開始，其後呼籲大學生和社會群眾加入，演變成全國民眾對物價上升，以及醫療、房屋和福利不足的抗議；至上周六，在工會及示威組織推波助瀾下變成大型全國示威。騷亂過後，示威者聚集的巴黎共和國廣場及中央市場購物區周一晚上11時至翌日早上6時宵禁，而市中心部分地區則於周一晚上8時後禁止集會。南部城市馬賽、波爾多、尼斯和里昂，以及北部里爾等城鎮亦限制年輕人集會。

法國最大學生聯合會「法國學生聯盟」(UNEF)在社交網稱，會繼續示威向總統馬克龍和其政府施壓，以改善經費不足的教育系統。2018年發動過全國示威並引起騷亂的「黃背心」組織則呼籲民眾針對上漲的燃油價格，採取零星抗議行動。法國主要工會包括CGT並沒有號召會員參與本周六的第二輪示威。總理勒科爾尼表示，已吸取了教訓，會加強安全戒備。

港旅行社：11月出團視乎局勢 就對法國發出黃色外遊警示，港府發言人昨指法國多地示威活動持續，造成暴力衝突及破壞，呼籲計劃前赴或已在法國的港人應留意局勢、提高警惕，並留意當地就最新情況的公布，避開人群聚集的地方，如非必要應避免到示威區域。 縱橫遊常務董事袁振寧接受本報查詢稱，月底前有兩個法國旅行團因存在不穩定、不確定因素，如擔心道路堵塞、趕不上飛機等而要取消，涉及約20多名團友。至於11月或之後出發的旅行團就要再觀望，直言局勢持續在變，又稱行業應已就聖誕節和農曆新年等傳統旺季的航班機位、酒店等繳付訂金，憂慮局勢持續將造成影響。他表示，現時西班牙、德國、瑞士，以至東歐等仍有旅行團，會提醒他們提高警覺，加上示威者並非針對旅行團，「地方咁大，唔去有事地方就安全。」

陳沛良提醒旅客細閱保單條款 保險界立法會議員陳沛良表示，旅遊保險的保障範圍一般不涵蓋戰爭、叛亂和騷亂等，相信旅客在法國仍把事件定性為示威時，如不幸有意外發生就能獲得保障，又說旅客啟程前，若法國仍未被定義發生暴亂，就不會影響旅遊保險覆蓋範圍。不過，他提醒為自身安全不應前往明知有危險的地方，若明知有暴亂、警察已在場布防，有機會自招危險和損失，「保險原意係保障意外，預計以外嘅事，明知已經發生都仲去就唔會保。」

陳沛良建議受保人應細閱保單條款，特別是現在法國暴亂是已發生事件，會有機會屬除外責任。他稱，受保人在購買一般旅遊保險後，政府才發出外遊警示，以致要取消或縮短行程，通常都會提供相關保障，包括依警示等級按比例賠償損失， 如已付費但無法退回的交通機票、酒店住宿、活動套票等。倘受保人在發出外遊警示後才買旅遊保險，情況便屬於「投保前已存在的事件」，屬常見不保事項之一。