西灣河少年被踢入會警拘4黑青　後巷毆打掌摑：我先係你大佬

網上流傳一段影片一名男童在西灣河一條後巷疑遭多人推倒及掌摑，期間有人警告恐嚇「我先係你大佬」。警方經調查後拘捕4名年齡介乎13至17歲的男童，涉嫌傷人及煽惑他人成為非法社團成員。(車cam L（香港群組）fb)

網上流傳一段影片，顯示一名男童在西灣河一條後巷疑遭多人推倒及掌摑，期間有人警告恐嚇「我先係你大佬」。警方經調查後拘捕4名年齡介乎13至17歲的男童，涉嫌傷人及煽惑他人成為非法社團成員，被捕人現正被扣留調查。

警方留意到網上流傳的一段影片，顯示有一名男童於本周一(19日)約凌晨3時，在西灣河一後巷內懷疑被4名男童用手襲擊。港島東區隨即主動展開深入調查，並於周二（20日）拘捕4名本地男童，年齡介乎13至17歲，涉嫌「煽惑他人成為非法社團成員」及「襲擊致造成身體傷害」。所有被捕人現時被扣留調查。消息指4名男童懷疑有黑幫背景。

影片可見被踢入會少年男童與一名黑衣男童在後巷中互相對打，旁邊另有3名同黨圍觀。期間，圍觀人士爆粗大罵：「係咪唔X得呀？」黑衣男童多次起腳狂踢少年，少年曾一度試圖起腳還擊反抗。其後，另一名戴鴨舌帽的男子上前一邊大罵粗口「X你老X」，一邊猛力將少年推倒在地，並上前大力拍打頭部。