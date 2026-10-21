天文台發酷熱天氣警告破最遲紀錄　學者拆解三大原因

周五將迎來秋天最後節氣「霜降」，惟本港天氣仍未見明顯轉涼，天文台今日(21日)清晨6時45分發出酷熱天氣警告，打破2024年10月19日最遲出現酷熱天氣日子的紀錄。香港中文大學地球與環境科學系戴沛權今早(21日)在電台節目分析，三大因素疊加導致10月下旬仍出現酷熱天氣。

戴沛權表示，今早8時超強颱風「薔琵」集結在馬尼拉東北偏東約1,040公里，正橫過西北太平洋移向台灣以東海域，雖然颱風未有直接吹襲，但香港正受其外圍的高空反氣旋影響。外圍氣流導致空氣下沉、風勢減弱，雨水和雲量因而減少，強烈陽光直接照射本港。其二是超級厄爾尼諾現象改變了熱帶地區的環流分布，導致南海及菲律賓一帶出現異常的反氣旋環流，從而抑制了對流作用，令原本應在秋季抵達的東北季候風顯著減弱，熱量便極易在本地積聚。最後是全球暖化導致整體的溫度基線比起以前升得更高。當上述的短期天氣系統與氣候現象疊加在一個本身已經變暖的基線之上，便令今年10月的溫度顯著高於往年平均水平。