周天瑜醫療事故｜醫委會押後研訊待死因庭結果　天瑜爸爸：唔知自己幾耐命

罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜2020年疑因醫療事故成為植物人，2024年3月病情惡化離世。醫委會原訂下周二（10月27日）開始研訊，針對事故中瑪麗醫院麻醉科呂醫生是否涉及篡改手術紀錄。據了解，醫委會今年5月決定召開研訊，原定下周二至五開庭。周天瑜的家屬接獲醫委會通知押後研訊，表示希望等待死因裁判法庭的結果，讓醫委會研訊有更多的證人和證據，但死因庭至今仍未排期開庭。

「死因庭又說等醫委會，醫委會又說要等死因庭」 早年亦確診患癌的周天瑜父親接受傳媒查詢時證實昨日接獲醫委會通知要押後研訊，稱是希望等待死因庭開審，以獲取並參考更多專家證人證供與證據，確保研訊結果全面。他質疑，醫委會早知死因庭未召開，為何臨開庭前約一周才突然通知要押後。惟他亦指9月收到死因庭信件，稱因怕撞期故想等醫委會研訊完結才處理死因庭排期，他直斥是「死因庭又說等醫委會，醫委會又說要等死因庭」，他直言自己因健康問題，擔心醫委會召開研訊遙遙無期，未能為女兒討回公道：「最慘的一件事就是我本身身體不好，我患有末期肺癌，加上（癌細胞）已上腦，我都唔知自己幾耐命。」

天瑜於2018年10月證實患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，接受化療後病情曾出現好轉。不過2020年在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時疑出現醫療事故，在手術中延誤輸血長達48分鐘，最終因長時間缺氧變成植物人。天瑜最終在2024年3月10日離世。天瑜爸爸其後透露患上惡性肌肉腫瘤，且已擴散至左邊肺部。他於2024年3月接受了切除肺葉癌細胞手術。