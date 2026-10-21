五園口腔72歲職員無牌做口腔檢查　認罪判160小時社服令

香港牙醫學會早前聘請「神秘顧客」光顧北角五園口腔，獲店內一名職員提供諮詢和進行口腔掃描，並建議到深圳分店照X光和接受美白牙齒療程。涉事72歲職員早前承認一項「未經註冊為牙醫的人以牙醫身分執業」罪，今日(21日)在東區裁判法院被判160小時社會服務令。
被告朱賢(72歲)，承認於今年7月7日，在北角英皇道金山閣地下3號舖五園口腔內，並非註冊牙醫而在香港以牙醫身分執業。案情指，香港牙醫學會當日聘請兩名「神秘顧客」到訪案發地點，當時被告稱不會在店內進行牙科治療，而須前往深圳灣分店進行，但仍會提供諮詢服務。被告其後又帶其中一名「神秘顧客」到牙科椅，為其進行口腔掃描，其後用電話拍下顯示在螢幕上的影像，表示會發送至內地分店分析。被告隨後亦分別建議兩人照X光和進行牙齒美白療程。
求情指以月薪約1萬元受聘用
事後警方到診所搜查及拘捕被告，他在警誡下承認有使用相關儀器為顧客檢查，而他並非香港註冊牙醫。行動期間警方亦致電香港牙醫管理委員會，獲確認被告在香港不是註冊牙醫。辯方求情指，被告受診所以月薪約1萬元聘用，主要負責接待，當日是他首次用儀器為顧客檢查。香港牙醫學會今年7月召開記者會指，發現有境外牙科連鎖店職員涉嫌在港非法行醫診斷，以及誤導人接受非必要治療。
裁判官林子康判刑時指雖然控罪嚴重，但被告開宗明義向顧客說明只做初步掃描，療程需前往深圳分店進行，而被告做口腔影像掃描侵入性低，加上「放蛇」之時剛好是被告首次犯案，終判處160小時社會服務令。
案件編號：ESCC2325/2026