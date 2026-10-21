蔡天鳳碎屍案｜鄰居稱案發當日聽到搬重物及電鋸聲　晚上聞到青紅蘿蔔湯味（更新）

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(21日)踏入第20日審訊，居住在龍尾村事發單位樓上的住戶作供，指案發當日聽到樓下搬重物及有電鋸聲，晚上聞到青紅蘿蔔湯味。

樓上男住戶曹展圖今日出庭作供，指2023年2月15日至18日期間，看見樓下單位窗戶均被黑色物料遮蓋。在2月21日事發當日，他看到兩輛車停泊在單位前，幾分鐘後聽到搬重物的聲音，持續幾分鐘。其後間歇聽到撞擊聲及電鋸聲，當時有朋友致電他，但因為樓下太嘈吵，他與朋友只傾談一會便掛線。至當晚約7時，他形容聞到很香的青紅蘿蔔湯味，而氣味持續了很長時間。氣味更吸引他打電話叫外賣，他出門到茶餐廳取外賣時，見到樓下只有一架車停泊。