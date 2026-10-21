臺日電梯換𨋢違規｜屯門兆康苑第三、四期揭未裝耐火門框 周浩鼎促政府嚴肅檢視(更新)

臺日電梯換𨋢違規｜周浩鼎透露屯門兆康苑第三、四期證實無裝耐火門框，已去信發展局要求嚴肅跟進監督。(資料圖片)

升降機承辦商臺日電梯(香港)有限公司涉違規漏裝至少兩個租置屋邨個案，累計338幢私人樓宇的升降機耐火門門框組件，但沒公布涉事大廈名單。民建聯新界西北立法會議員周浩鼎今日（21日）在社交平台透露，屯門兆康苑第三、四期證實無裝耐火門框，已去信發展局要求嚴肅跟進監督。

周浩鼎在函中透露，兆康苑第三、四期管理處上周五（16日）主動去信機電工程署，查詢該苑由臺日電梯負責更換的升降機是否存在相同工程違規。周一（19日）機電工程署派員到兆康苑第三、四期檢查，證實升降機未安裝耐火門框組件。他說，機電工程署已指令臺日電梯必須盡快為涉事大廈補裝欠缺的耐火門框安全組件，並需承擔補救措施而產生的所有費用。

不過，周浩鼎指相關整改工程尚未落實，苑內居民對升降機運作安全隱患極為憂慮。他昨日（20日）去信發展局要求跟進，徹底消除樓宇安全隱患，釋除居民疑慮，並嚴肅跟進監督重大工程違規事件，勒令臺日電梯恪守規定加快施工進度，徹底完成兆康苑第三、四期升降機耐火門框組件補裝及安全驗收工作，確保所有升降機符合安全標準。