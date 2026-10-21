多間大學仍有出入管制措施 教育局：確保安全前提下持續檢視開放安排

2019年反修例示威後，多間大學加強校園保安安排，增聘保安，部分院校亦實施進出校園管制措施。今日（21日）立法會會議，新民黨議員李梓敬指現時多間大學教育資助委員會資助的大學均實施校園出入管制及預約制度，未有全面開放校園予公眾人士使用，問會否在平衡校園安全、教學秩序與公共資源共享的前提下，協調各大學制訂統一且具彈性的校園開放指引，以供市民及社區團體使用相關設施。

署理教育局局長施俊輝表示，一直以來，大學校園基本上採取開放校園政策。2019年後，各間大學按實際需要加強校園保安安排，增聘保安人員，部分院校亦實施進出校園管制措施，例如要求教職員、學生及獲邀訪客在進入校園前須出示證件或登記。個別院校更聘用專業保安顧問，檢討保安設施、人手及安排。隨着香港由治及興，重回正軌，各間教資會資助大學可自行考慮是否開放部分校內設施予公眾使用，並確保有關安排不影響其教學及相關活動，以及符合相關法例。大學亦有責任按實際情況採取適當保安措施，以確保校園安全及適合進行教研活動，同時致力把保安措施對大學正常活動的影響減至最低。