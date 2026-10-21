涉火炭站及沙田街頭露械　飛行服務隊空勤主任罪名不成立

政府飛行服務隊一名空勤主任涉嫌在火炭站及沙田街頭露械，早前否認兩項在公眾地方的猥褻行為罪，案件今日(21日)在沙田裁判法院裁決。暫委裁判官常子謙認為涉案疑犯的行為非常可疑，但首名事主對被告是否有拉下褲子及露下體的觀察存疑，次名事主對疑犯身份的辨認亦欠穩妥，不能排除誤認身份的情況，終裁定罪名不成立，其家屬聞判落淚。
被告吳百恒(39歲)，被控去年11月2日在港鐵火炭站大堂近C出口，以及今年1月16日在沙田好運中心桂林閣外，無合法權限或辯解下，於公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻地暴露其陽具。
常官裁決時稱，被告是火炭站事件中的疑犯，但事主對於被告是否有拉下褲子，及其陽具有否勃起的觀察存疑。雖然被告的行為非常可疑，他停下望向事主致對方驚嚇擋面，隨即轉身離開並在褲頭位置有所動作，被告沒有進入閘機，反映他並非為乘搭地鐵而入站，惟因事主證供中的疑點，法庭不能肯定被告曾露出陽具。
至於另一控罪的沙田事件，事主對涉案男子的形容非常空泛，其就著辨認身份的證供存在不少疑點。常官提及事主對於涉案男子身高的證供反覆，曾稱男子高約1.7米，後於盤問時又同意界乎1.6-2米，反映事主並不肯定涉案男子的身高，而事主在盤問時才提及有關鞋子及胡鬚的細節，認為她有將推論或猜測當作記憶之嫌。常官表示認人方面的證供強差人意，其他證據未能協助，不能排除有誤認身份的情況，故裁定兩罪均不成立。
案件編號：STCC1483/2026