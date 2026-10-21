涉火炭站及沙田街頭露械　飛行服務隊空勤主任罪名不成立

政府飛行服務隊一名空勤主任涉嫌在火炭站及沙田街頭露械，早前否認兩項在公眾地方的猥褻行為罪，案件今日(21日)在沙田裁判法院裁決。暫委裁判官常子謙認為涉案疑犯的行為非常可疑，但首名事主對被告是否有拉下褲子及露下體的觀察存疑，次名事主對疑犯身份的辨認亦欠穩妥，不能排除誤認身份的情況，終裁定罪名不成立，其家屬聞判落淚。

被告吳百恒(39歲)，被控去年11月2日在港鐵火炭站大堂近C出口，以及今年1月16日在沙田好運中心桂林閣外，無合法權限或辯解下，於公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻地暴露其陽具。