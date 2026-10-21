輸入外勞︱政府：已批准輸入逾7000名保安 只容許招聘困難僱主有限度輸入

勞工處自2023年9月4日起推行「補充勞工優化計劃」。保安局表示截至今年9月，共接獲僱主申請輸入17,742名保安員，至今已獲批准的申請可輸入7,275名保安員。根據入境處數字，於2026年8月，共有2,736名輸入保安員經優化計劃在港工作。根據數字，每月平均申請人數由2023年9至12月的463人，增至2026年7至9月的564人。

一貫確保本地工人優先就業

勞聯立法會議員周小松在立法會大會提書面質詢，問當局有何措施保障本地工人優先就業，包括會否考慮訂立機制，若輸入勞工佔整體從業員超過某一比例，便會將有關工種納入優化計劃下更嚴格的第二級審批。保安局局長鄧炳強書面回覆稱，政府一貫確保本地工人優先就業，只容許有確實招聘困難及本地人手不足的僱主在審批後有限度輸入勞工。政府嚴格審核每宗輸入勞工申請，僱主須符合規定的本地與輸入勞工人手比例，並必須先進行本地公開招聘，以不低於相類職位的每月中位工資優先聘用合適本地求職者，證明未能聘得本地工人填補空缺，才獲批准輸入勞工。