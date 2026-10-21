法國示威｜香港多校擬退出巴黎iGEM比賽　教育局：安全為首要原則

法國經歷上周末全國騷亂、店舖被洗劫後，多個城市周一晚至周二清晨實施宵禁，局勢大致平靜。在本港，特區政府昨日對法國發出黃色外遊警示，呼籲計劃前赴或已在當地港人留意局勢，並提醒市民如非必要，應避免前赴示威區域。有30多間中學及大學、近600名師生，原定下月13至16日到巴黎參加iGEM國際基因工程機器大賽，但據報有多間學校因應局勢打算退賽。

教育局指一直提醒學校境外遊學首要以安全為原則，並必須確保遊學活動中所有參加者的安全，並須因應遊學活動性質、參加者能力或條件，以及探訪地區的客觀環境等因素，作出適當調整，同時須與持份者保持溝通，妥善跟進交流團的安排。教育局會繼續與有關學校保持緊密聯絡，提供適切支援及協助。

滙基書院（東九龍）校長鄭建德向傳媒表示，原定安排9名學生及1名教師下月10日出發到巴黎參與比賽，鑑於騷亂持續，將再與教師、家長評估情況，認為距離比賽仍有一段時間，不急於這一兩日決定他表示，在特區政府發出黃色外遊警示前，主辦方回覆指遊行示威活動在法國常見，活動場地附近不受影響。他會再向主辦方、旅遊社、保險公司等查詢。鄭建德表示若最終未成行，相信學生會感到傷心及失望，他們在暑假投入大量時間做研究、準備演示工作等，但強調安全屬首要考慮，學校活動不應承擔太大風險。