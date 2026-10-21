營造師學會：本地建築質量有改善空間 料偷工減料誘因不大

近來本港屢次發生涉及工程質量的醜聞，令人質疑業界專業能力，以及是否涉監管不足。香港營造師學會會長湯毓祺表示，本地建築質量有改善空間，惟並非經常發生；又指偷工減料「不太值錢」，業界做出此行為的誘因不大。

湯毓祺指，相關事件並非經常發生，亦有相關機制作為指引，應向廣大市民解說。對於如何確保工程質量，他認為，業主應該要由項目開始時，便投放足夠資源，例如在設計階段已考慮建築安全，並給予合理工期。湯毓祺又提到，除了施工安全，亦要將日後的維修管理是否方便與安全納入考慮因素，舉例如冷氣機安裝，以往維修時需要搭棚，而現時的新設計便可免卻這個工序。