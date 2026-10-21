營造師學會：本地建築質量有改善空間 料偷工減料誘因不大

近來本港屢次發生涉及工程質量的醜聞，令人質疑業界專業能力，以及是否涉監管不足。香港營造師學會會長湯毓祺表示，本地建築質量有改善空間，惟並非經常發生；又指偷工減料「不太值錢」，業界做出此行為的誘因不大。
湯毓祺指，相關事件並非經常發生，亦有相關機制作為指引，應向廣大市民解說。對於如何確保工程質量，他認為，業主應該要由項目開始時，便投放足夠資源，例如在設計階段已考慮建築安全，並給予合理工期。湯毓祺又提到，除了施工安全，亦要將日後的維修管理是否方便與安全納入考慮因素，舉例如冷氣機安裝，以往維修時需要搭棚，而現時的新設計便可免卻這個工序。
業主有責任學習樓宇維修知識
宏福苑大火後，各界關注樓宇大維修問題，發展局更推出「預審名單」協助業主。湯毓祺認為，對小業主的教育十分重要，在選擇相關公司時「無得貪平」。對於一般業主普遍不具備工程相關的專業知識，他指，樓宇維修工程並非複雜的知識，形容是「常識」，業主有責任去認知和理解，「多多少少會明白」。
對於近期的工程質量事故，學會認為前線監管必須有法定基礎。學會多年來一直推動將「註冊營造師」納入法定專業人士體系，湯毓祺指，最近發展局在政府建築合約中承認營造師學會會員地位等同建築師學會和工程師學會，學會期望能夠進一步推動法定「營造師發牌制度」。此外，學會又建議當工程達一定規模，須由註冊營造師駐守地盤，直接承擔施工質量及安全的法定監督責任。