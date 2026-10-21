全港首支懷舊的士車隊登場，復刻蕾絲椅套及木紋軚盤

一部紅色皇冠的士，停泊於尖沙咀東帝苑酒店門口停車處。70歲的伍師傅下車，準備交更。他指：「我揸咗超過30年，第一次見到後生仔爭住同我部車影相。」幫到你車隊透露，整個改裝項目由構思到完成歷時3個月，由車房師傅、設計師到司機培訓導師，親手打造逐項細節。車身還原經典紅的塗裝，重新噴塗銀色部件，重現80年代光澤；車廂加設蕾絲椅套、木紋軚盤、舊式皇冠車鈴。

車廂擁經典五星酒店大堂香味

項目負責人表示：「我們希望做到，一開門，你就聞到那種味道；一坐下，你就摸到那種質感。」連車廂氣味都特意打造，由項目負責人專程搜購經典五星酒店大堂香味；還有音樂顧問打造60至90年代經典廣東歌歌單。車隊不僅還原經典，更與時並進。部分車輛已加裝電子咪錶及電子支付系統，乘客可以拍卡、掃碼付款，無須擔心沒有現金。

談及項目初衷，項目負責人補充：「我們希望做的不只是一隊的士，而是將香港人共同擁有的回憶，用一部四座的士重新帶到街頭。的士行業雖然老化，但它的價值從未消失，只是需要一個重新被看見的機會。」