逾兩成人不知有膠樽回收再造設施　可口可樂推回收學院助中學生了解循環經濟

不少市民日常喝完飲料後習慣將膠樽投入回收箱，惟這些回收膠樽去向，成為大眾心中的疑問。可口可樂香港今日(21日)宣布推出「可口可樂回收學院」，透過互動體驗、校園先導計劃推廣和社區參與，鼓勵大眾建立正確回收習慣，從而深化本港的循環經濟概念。此外，可口可樂香港公布最新消費者回收認知調查結果，逾兩成受訪者不知本港具備將回收膠樽再造成再生塑料的設施；當得知香港擁有本地重製能力後，逾八成受訪者表示會提高參與膠樽回收的意願。

可口可樂香港於9月進行的一項回收認知調查，訪問5,492名消費者，了解其回收習慣、對本地回收「後半程」認知等。調查結果顯示，近七成受訪者表示會盡量回收飲品膠樽。然而，有21.7%受訪者擔心回收物未獲妥善處理而最終被送往堆填區。

此外，有21.5%受訪者不知道本港具備將回收膠樽再造成再生塑料的設施。當他們得知香港具備本地回收膠樽能力後，逾八成受訪者表示更願意參與膠樽回收。調查亦顯示，20.4%受訪者知悉本地膠樽回收設施過去一年回收量有所增加的比例，較不知情受訪者高出逾20%。

為了市民親身了解如何回收及處理膠樽，可口可樂香港推出「可口可樂回收學院」，以「看得見的循環」理念，推出三大重點項目，包括根據市民回收習慣，為中學生製作免費互動教學資源包，教導他們正確回收方法，並透過與更多社區伙伴合作，將遊戲化學習平台延伸至社區，供大眾免費體驗。學院亦與香港演藝學院合作，於11月28日舉辦導賞團，透過互動體驗，讓參加者了解再生塑料重製成膠樽飲品生產過程。