天星小輪兩航線明年1月起加價　成人票價上限6元至8.3元 (附新收費詳情)

天星小輪中環至尖沙咀及灣仔至尖沙咀兩條專營航線加價申請獲批，明年1月25日起生效。兩航線的票價加幅為平日每程6毫至1元，以及周末每程1元至1.8元，即成人票價上限為平日6元及周末8.3元。政府指，平日加幅較周末加幅略低，以及月票票價維持190元不變，以減輕對常客的票價負擔的影響。

加價後仍是最便宜過海公共交通

早前天星小輪提出加價三成，建議每程加價8毫至2元不等。行政長官會同行政會議今日批准加價申請，政府綜合審視所有相關因素，包括天星小輪的財政狀況、營運成本、收入和回報預測變動、過往服務表現、公眾接受程度，以及採取的開源節流措施，認為有理據支持加價但加幅需要調低。加價後，天星小輪仍是收費最相宜的過海公共交通工具，票價較港鐵或專營巴士低約三至五成。

政府發言人稱，天星小輪過去兩年錄得微利，但由於乘客量增長緩慢及壓縮成本空間有限，加上各項營運成本及債務帶來的利息開支持續上升，未來數年將繼續面臨沉重財務壓力，預計今年起將再次錄得虧損，故有需要調整收費。他續說，天星小輪服務表現普遍令人滿意，政府會繼續鼓勵天星小輪多管齊下，從票價水平、非票務收入和政府支援等方面，改善其長遠的財務可行性，以繼續為市民和旅客提供優質服務，亦為香港保留這個滿載回憶的歷史標記。