旅發局山頂光影項目惹光污染疑慮　羅淑佩：工程非「鐵板一塊」願聽意見調整

燈光裝置參考日本京都等地例子

羅淑佩出席一項活動後指出，山頂光影裝置的原意，是希望為香港一些知名但已缺乏新鮮感的景點注入新意，透過燈光及投影裝置重新活化這些地方，讓本地及海外旅客有更豐富體驗。當局早前已參考海外例子，例如日本京都嵐山等地的燈光裝置，並曾與部分區議會人士進行諮詢及介紹，當時使用圖解方式獲得議員接受，惟實際施工時免不了需要進行工程，「大家可能覺得個體驗唔好，咁開始有啲擔心」，因此出現不同的意見。