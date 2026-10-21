旅發局山頂光影項目惹光污染疑慮　羅淑佩：工程非「鐵餅一塊」願聽意見調整

旅發局原定計劃在山頂盧吉道及夏力道一帶步行徑，安裝燈光裝置推出燈影效果項目，但項目未推出已引起居民擔心造成光污染和影響生態等。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，項目仍處於施工階段，一切尚未定案，未來數日旅遊事務專員及旅發局會聯同當區區議員實地考察，特別是盧吉道一帶，了解工程情況及收集改善建議，「工程唔係鐵餅一塊，一切仍然都未係定案……如果係需要嘅話，亦都係絕對可以修復嘅。」
燈光裝置參考日本京都等地例子
羅淑佩出席一項活動後指出，山頂光影裝置的原意，是希望為香港一些知名但已缺乏新鮮感的景點注入新意，透過燈光及投影裝置重新活化這些地方，讓本地及海外旅客有更豐富體驗。當局早前已參考海外例子，例如日本京都嵐山等地的燈光裝置，並曾與部分區議會人士進行諮詢及介紹，當時使用圖解方式獲得議員接受，惟實際施工時免不了需要進行工程，「大家可能覺得個體驗唔好，咁開始有啲擔心」，因此出現不同的意見。
旅發局下月12日將再向中西區區議會詳細介紹項目詳情、完成後效果，並繼續聽取區議會意見，若建議可行且當局能夠做到，會非常樂意認真考慮並作出修改。羅淑佩稱，今次事件讓當局汲取經驗，往後在推動旅遊項目、尤其是將旅遊融入社區時，必須更小心在旅客體驗、居民需要與生態環境之間取得平衡。至於項目會否如原計劃配合年底「繽紛冬日節」或聖誕節慶活動推出，會否需要延後或取消，羅淑佩稱言之尚早，當局會先根據收集到的意見進行修訂，再決定具體安排。