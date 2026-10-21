旅發局展開「香港連場好戲」宣傳項目 串聯逾百影視場景 力谷電影旅遊

香港獨特城市景觀長期是荷里活大片與經典港產片熱門取景地，吸引無數影迷與旅客。香港旅發局推出全新項目「香港連場好戲」，將推出指南 宣傳逾百個電影經典取景點，如《寒戰》追逐場面的天星碼頭、《喋血雙雄》教堂決戰的鹽田梓等，並製作全新資訊節目講解熱門作品取景地。旅發局表示， 未來會與業界推出電影旅遊相關的旅遊路線 ，並相信項目可進一步發揮電影旅遊潛力，讓旅客猶如親身走進銀幕。 香港旅發局​推出的「香港連場好戲」指南整合精選電影及取景地資訊，旅客可於Discover Hong Kong專頁查看路線，走訪中環、深水埗、油麻地等場景，體驗沉浸式電影之旅，例如走進《新不了情》的廟街感受地道生活，漫步《瑞草洞》的西九龍文化區海濱長廊重溫感動，或循《櫻桃琥珀》、《蝙蝠俠：黑夜之神》足跡登上太平山頂，並體驗中環至半山自動扶手電梯，從全新角度認識香港標誌景點。旅發局預告，將和業界陸續推出電影主題導賞體驗。

推電視節目講解拍攝秘辛 另外，旅發局亦聯同電視機構製作《Hong Kong Good Take 香港連場好戲》，下周一(24日)起連續五個周六晚上8時半播出。節目分五集，介紹《胭脂扣》、《重慶森林》、《無間道》、《九龍城寨之圍城》、《變形金剛：殲滅世紀》等作品，並邀請影帝任達華、製片人朱振安等分享拍攝心得與幕後故事。 未來旅發局亦將推出「光影尋味」專題，精選電影中的經典美食場景，帶領旅客探索香港中西薈萃飲食文化；後續亦會配合香港國際電影節等影視盛事，從導演與創作者角度分享香港作為國際取景地的獨特魅力，持續為光影旅程注入新靈感。

林建岳：結合影視文化與旅遊推廣 旅發局主席林建岳表示，繼今年初推出《香港好味》美食指南後，旅發局繼續帶領旅客以不同角度深入探索社區，是次「香港連場好戲」宣傳活動，結合影視文化與旅遊推廣，進一步發揮電影旅遊的潛力，助旅客親身走進銀幕場景，感受香港中西薈萃、新舊交融的獨特魅力，發掘更多驚喜體驗。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，香港有「東方荷里活」美譽，很多電影及劇集曾在香港取景，不少旅客都藉此認識香港，是最能展示香港感染力的元素之一，期望新指南吸引更多旅客來港。

業界料指南提供精確旅遊資訊 香港旅遊促進會總幹事崔定邦接受《am730》訪問時表示，推出一本電影旅遊指南非常重要，因不少自由行旅客都會想參觀不同電影場景，但「唔係所有景點都入得」，因此事先提供旅遊資訊對他們的旅遊體驗定有幫助。他又指，業界現時已有能力設計並推出電影旅遊相關的產品，如早年便有業界推出「梅艷芳」相關的深度遊活動，加上香港電影文化風靡全球，認為電影經典取景點作為旅遊點具吸引力。