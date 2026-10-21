颱風薔琵｜天文台籲往台灣日本市民留意天氣　預測路徑較大機會移向日本

超強颱風薔琵持續增強，日內有機會移向日本或靠近台灣。香港天文台指，薔琵較大可能本周後期在西風槽的引導下，於台灣以東海域轉向偏北方向橫過東海並移向日本，按現時預測路徑薔琵會影響台灣及日本等地區，呼籲計劃到訪當地的市民留意天氣變化及最新天氣資訊，注意安全。

薔琵料周四後逐漸減弱

天文台在最新一篇《天氣隨筆》提到，位於呂宋以東海域的薔琵，周二晚上的中心風力曾達每小時250公里，從衛星雲圖可見薔琵的風眼清晰，預料會在周三及周四維持超強颱風的強度，隨後受海面溫度和衍生的熱帶氣旋潛熱所限而逐漸減弱。

薔琵在本周後期的路徑有較大分歧，天文台稱現時較多電腦預報模式，包括大部分人工智能電腦模式，預料薔琵會在本周後期於西風槽的引導下，在台灣以東海域轉向偏北方向橫過東海並移向日本，但仍有部分傳統電腦模式預料薔琵有機會靠近台灣至福建一帶。據最新路徑概率預報顯示，橫過東海並移向日本的可能性較大。