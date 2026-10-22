SEN乘客搭車易受聲光刺激 港鐵車站設「感」囊玩具減壓

公共交通工具往往人多擠迫，又會出現各種環境雜音，對部分特殊教育需要(SEN)乘客會造成感官壓力。港鐵公司與社福機構協康會及香港明愛合作推出多項支援措施，包括全綫車站配備「感」囊減壓玩具、加強前線員工培訓等，盼提升公眾對SEN家庭的認識，共建友善共融乘車環境。
攝：吳康琦
育有一名小四SEN兒子的家長嘉嘉透露，兒子有過度活躍症，每次搭乘地鐵時坐立不安，會在座位上頻繁「郁嚟郁去」，並不時四處張望，甚至模仿車廂廣播及車門開關聲音。然而，這些行為常被誤解為「無家教」或「不聽話」，不時惹來其他乘客側目，甚至當面斥責。嘉嘉坦言，有時兒子動作過大引起乘客不滿時，作為照顧者的她只能不斷代為道歉，故她每次帶兒子乘地鐵都感焦慮和緊張。
嘉嘉強調，SEN家庭並非需要特別待遇，只期盼大眾能給予一個善意的眼神或接納的微笑。她憶述與兒子乘車時，讓座予一位婆婆，兒子起初因擔心母親離開而感不安，婆婆察覺後反而露出微笑、主動與他聊天。兒子更分享自己擅長打鼓和唱歌，婆婆亦相當「捧場」傾聽讚賞，令母子二人原本焦慮情緒瞬間消散，成為珍貴回憶。
車站備感官玩具 加強前線培訓
為紓緩SEN乘客的情緒，港鐵於全綫車站配備包含4款感官玩具的「感」囊，如解壓旋轉陀螺、彩虹減壓球等，透過視覺與觸覺刺激助乘客提升專注力，有需要的市民可向車站職員領取並隨車使用。此外，港鐵正研發在「關愛共乘」手機應用程式中，新增模擬鐵路場景等減壓小遊戲，讓SEN人士預先知悉乘搭港鐵環境，有助穩定情緒。
員工培訓方面，港鐵連同協康會及教育心理學家，為前線員工提供訓練，課程內容涵蓋認識有需要人士不同狀況，並設有情景分析，提升員工溝通技巧，認識SEN人士的需要以提供適切幫助。
港鐵將於10月至11月聯同明愛，在11個港鐵站舉辦巡迴展覽。展覽設有第一視角體驗活動，模擬SEN兒童乘搭公共交通工具時的感官體驗；亦展出4個由SEN兒童及家長共同搭建的積木場景，包括嘉嘉與兒子的故事。
港鐵公司總經理-客戶體驗及數碼拓展張兆基表示，部分SEN人士對聲音、燈光等外部刺激較為敏感，面對繁忙人潮或廣播容易產生壓力及情緒反應，同行照顧者亦承受不小壓力。隨着近年社會對SEN群體關注日益增加，港鐵期望透過一系列措施，讓有需要乘客出行時更舒適安全。