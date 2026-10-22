SEN乘客搭車易受聲光刺激 港鐵車站設「感」囊玩具減壓

公共交通工具往往人多擠迫，又會出現各種環境雜音，對部分特殊教育需要(SEN)乘客會造成感官壓力。港鐵公司與社福機構協康會及香港明愛合作推出多項支援措施，包括全綫車站配備「感」囊減壓玩具、加強前線員工培訓等，盼提升公眾對SEN家庭的認識，共建友善共融乘車環境。

育有一名小四SEN兒子的家長嘉嘉透露，兒子有過度活躍症，每次搭乘地鐵時坐立不安，會在座位上頻繁「郁嚟郁去」，並不時四處張望，甚至模仿車廂廣播及車門開關聲音。然而，這些行為常被誤解為「無家教」或「不聽話」，不時惹來其他乘客側目，甚至當面斥責。嘉嘉坦言，有時兒子動作過大引起乘客不滿時，作為照顧者的她只能不斷代為道歉，故她每次帶兒子乘地鐵都感焦慮和緊張。

嘉嘉強調，SEN家庭並非需要特別待遇，只期盼大眾能給予一個善意的眼神或接納的微笑。她憶述與兒子乘車時，讓座予一位婆婆，兒子起初因擔心母親離開而感不安，婆婆察覺後反而露出微笑、主動與他聊天。兒子更分享自己擅長打鼓和唱歌，婆婆亦相當「捧場」傾聽讚賞，令母子二人原本焦慮情緒瞬間消散，成為珍貴回憶。