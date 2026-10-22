蔡天鳳案｜指下午聞電鋸聲撞擊聲 龍尾村住戶︰晚上飄「青紅蘿蔔湯」香味

蔡天鳳於2023年2月21日遭殺害，案件在高等法院續審。居於龍尾村涉案單位樓上的住戶供稱，案發當日下午曾聽到搬運重物聲，其後再傳出撞擊聲及電鋸聲等噪音。至晚上7時傳來濃烈香味，他相信是「青紅蘿蔔湯」的味道，且持續一段時間。另外一名錶行職員則供稱，鄺港智案發當日下午曾聯絡他，要求取回存放於錶行的140萬元及一隻百達翡麗手錶。兩日後，他再接獲鄺的微信來電，形容對方聲線與平日不同，「好似好sad」，並要求刪除雙方微信通訊紀錄及聯絡人。

居龍尾村涉案單位樓上的曹展圖作供，指2023年2月目擊鄺球與經紀視察地下單位，其後發現單位窗戶被黑色物料遮蓋及密封。曹指，2月21日下午看見兩輛七人車並排停泊在樓下。數分鐘後，他聽到搬運重物聲，其後傳出類似裝修的嘈雜聲，以及撞擊聲和電鋸聲，但無聽到有人呼救。他又憶述，當晚約7時聞到一陣很香的味道。主控、資深大狀郭莎樂問及是何種香味時，曹回應是「青紅蘿蔔湯」的味道，並指氣味持續頗長時間。被問到是否因此聯想到食物時，曹表示「有，所以我先有打電話外賣」。根據通話紀錄，他於晚上8時37分致電茶餐廳叫外賣，其後下樓取餐時見到樓下只剩一輛車。

辯方播放涉案單位附近的閉路電視片段，指片中可聽到關門及搬運物件聲音，但未有聽到電鋸聲，質疑當日下午並無電鋸聲。曹不同意。辯方又引述曹向警方錄取的口供，指他當時只形容聞到「好特別、無法形容」的煮食氣味，但昨日庭上卻明確指出為「青紅蘿蔔湯」味道，質疑曹是看過新聞或其他資料後作出虛假證供。曹否認有關說法。 控方亦傳召貴族鐘錶珠寶職員陳亮恒作供。他指，自2020年起透過微信與鄺港智聯絡，而鄺曾查詢及購買多款名錶，包括一隻值逾150萬元的百達翡麗手錶。庭上展示2020年8月13日一張發票及轉帳紀錄，顯示蔡天鳳曾轉帳26萬元購買愛彼手錶。陳表示，當時不知道付款女子身份，但鄺曾提及她是其「前妻」。

鄺港智聯絡錶行職員要求取回140萬及百達翡麗手錶 陳又供稱，2023年2月21日下午約4至5時，鄺港智聯絡他查詢存放於錶行的款項及手錶，表示要取回140萬元及一隻百達翡麗手錶。翌日下午，他在大廈門外將裝有140萬元現金的袋及手錶交予鄺港智。陳續指，2月23日再接獲鄺港智用微信給他的訊息，形容「聽到佢聲好古怪 ，同佢平時把聲有少少唔同，好似好sad咁樣」，鄺亦要求刪除雙方微信通訊紀錄。其後鄺又曾致電他，包括「有個朋友係香港買咗啲嘢」，着陳協助到金鐘港麗酒店拿取物品，有關物品為一堆名牌產品包裝盒，對方又要求協助寄回廣州，但陳最終僅寄出手錶盒。

控方指蔡天鳳分31次向貴族鐘錶轉帳逾2,615萬元，但單據僅顯示約1,710萬元交易。陳亮恒稱，當年應警方要求需在短時間內翻查大量紀錄，相信提交的單據有所遺漏；又指即使現金交易無轉帳紀錄，但公司仍備有相關單據及系統紀錄。