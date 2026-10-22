15工種凍薪 僅雲石工日薪加100元 總工會倡試行月薪制

建造業總工會公布業界多個工種的就業和薪酬情況。原有16個工種中，只有雲石工獲加薪100元，至日薪1,600元，其餘工種均沒有加薪。總工會的調查亦發現，開工不足情況持續，近半受訪工友每周開工不足5天，近四成人過去一年更遭減薪。總工會指開工不足情況仍然嚴峻，倡議推動建造業「月薪制」試點，並優先在政府工程先行先試，逐步提升工友的職業穩定性及吸引力。 此外，總工會在今年8月至9月向工會會員進行「建造業工人就業情況」問卷調查，了解前線工友目前就業及薪酬狀況，並與各屬會及建造業界不同持份交流，綜合考慮後，公布2026-2027年度主要工種薪酬調整安排。

調查涵蓋的18個工種中，今年新增「雜項工」和「驗樓師」的薪酬，前者日薪由1,150元至2,200元不等；後者則為1,200元。而已有的工種中，只有雲石工獲加薪100元，至最新的日薪1,600元，加幅為6.67%，其餘工種均沒有加薪。工會指，預計2028至29年市場對雲石工需求殷切，故微調人工，冀吸引新血入行。 近四成工人要減薪 調查又指，近六成受訪者表示目前有工作。與去年相比，有工開情況雖有改善，但開工不足情況仍然嚴峻。調查顯示，有近兩成受訪者每星期開工3至4日；7%受訪者每星期開工1至2天；兩成二受訪者稱沒有工開。

此外，超過一半受訪者表示過去一年薪酬沒有變化，近四成受訪者表示薪酬有所下調；僅8%受訪者表示有人工加。調查亦反映，接近七成受訪者認為目前實際薪酬與工會公布水準不太貼近，顯示市場薪酬仍未完全恢復至正常水平。亦有超過四成受訪者指曾被拖糧欠糧。 此外，六成多受訪者支持建造業推行「月薪制」，與去年調查結果相若，反映前線工友對提升對「月薪制」已形成初步共識。 總工會表示，在目前建造業就業情況仍面臨一定壓力的背景下，倡議政府成立跨部門建造業就業協調機制，由相關政策局統籌，按工種、工序、工程周期及地區需求作配對，減少「有人無工開、有工無人做」的結構性錯配。

總工會又建議，推動建造業「月薪制」試點，優先在工序較穩定、工期較連續及管理條件較成熟的政府工程中先行先試，逐步建立更具保障、更有組織及更可持續的施工隊伍，提升工友職業穩定性和行業吸引力。