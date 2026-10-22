天星小輪兩航線獲准加價 平日每程多付0.6至1元

天星小輪「中環－尖沙咀」及「灣仔－尖沙咀」兩條專營渡輪航線加價申請獲批，新收費將於明年1月25日起生效。兩條航線平日票價加幅介乎0.6至1元，周末及公眾假期加幅介乎1至1.8元。政府指，平日加幅較周末加幅略低，以及月票票價維持190元不變，以減輕對常客的票價負擔的影響。
新安排下，「中環－尖沙咀」航線成人上層平日票價由5元增至6元，下層由4元增至4.8元；周末及公眾假期則由6.5元增至8.3元及由5.6元增至7.2元。「灣仔－尖沙咀」航線成人票價平日由5元增至6元，周末及公眾假期由6.5元增至8.3元。
天星小輪早前申請加價，要求兩條航線每程加價0.8元至2元。政府表示，經考慮天星小輪的財政狀況、營運成本、收入和回報預測變動、服務表現、公眾接受程度，以及開源節流措施後，認為有理據調整票價，但決定下調加價幅度，以照顧乘客需要。
議員倡避免一次過加價
政府指出，天星小輪於2018年至2023年6年間累計錄得逾1億元虧損，須依賴債務融資維持專營服務。雖然2024年及2025年錄得微利，但由於乘客量增長緩慢、營運成本及利息開支持續上升，預計自2026年起將再次錄得虧損，因此有需要調整收費；強調加價後天星小輪仍是最相宜的過海公共交通工具，票價較港鐵及專營巴士低約三至五成。
實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，月票維持不變可減輕經常乘搭天星小輪市民的負擔，並支持假日票價加幅較平日高，由旅客為主的假日乘客承擔較多成本，形容天星小輪可欣賞維港景色，「旅客俾多一兩蚊絕對唔介意」。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌亦認同凍結月票回應社會訴求，但認為票價應分階段上調，避免一次過加價，並建議天星小輪與旅遊景點推出聯票優惠，以及加快購入電動渡輪，降低燃油成本及營運壓力。