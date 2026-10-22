天星小輪兩航線獲准加價 平日每程多付0.6至1元

天星小輪「中環－尖沙咀」及「灣仔－尖沙咀」兩條專營渡輪航線加價申請獲批，新收費將於明年1月25日起生效。兩條航線平日票價加幅介乎0.6至1元，周末及公眾假期加幅介乎1至1.8元。政府指，平日加幅較周末加幅略低，以及月票票價維持190元不變，以減輕對常客的票價負擔的影響。

新安排下，「中環－尖沙咀」航線成人上層平日票價由5元增至6元，下層由4元增至4.8元；周末及公眾假期則由6.5元增至8.3元及由5.6元增至7.2元。「灣仔－尖沙咀」航線成人票價平日由5元增至6元，周末及公眾假期由6.5元增至8.3元。