APEC財長會閉幕 藍佛安：會議深化三方面共識

亞太經合組織(APEC)財政部長會一連兩日會議結束，會議核准發布兩份聲明、形成兩份專業領域成果文件，並加強亞太各方在宏觀經濟政策溝通協調、推進財經領域務實合作等三方面共識。國家財政部部長藍佛安指，中方將與各方落實好會議達成的重要共識，為下月舉行的領導人非正式會議作出積極貢獻。本港財政司長陳茂波形容會議成果甚至比二十國集團峰會大，又稱參加者回饋正面，有利日後爭取再舉辦其他國際活動。

APEC財長會昨中午完成全部議程，身兼財長會主席的藍佛安在閉幕後的新聞發布會表示，與會各方於會議上圍繞財經領域、重點議題，進行坦誠、深入且富有建設性的交流，並核准及發布APEC財長聯合聲明和亞太地區數字基礎設施融資政策聲明，為亞太地區深化財政合作明確了方向和提供指引。會議又形成兩份專業領域成果文件，包括《支持民生發展與投資於人—推動亞太地區可持續增長的財政政策報告》及《亞太地區普惠金融創新實踐案例集》。

藍佛安總結亞太各方在會議達成的三方面共識，引述各方認為應進一步加強宏觀經濟政策溝通協調、維護區域經濟金融穩定等，同時充分釋放人工智能(AI)等新興技術在提升生產力和培育新增長動能方面的潛力，為亞太經濟增長注入新的動力。其次是推進財經領域務實合作，助力亞太經濟長期可持續發展，他指會議圍繞支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、促進青年財經人才交流合作等議題。各方又強調要深化區域一體化進程、推動構建亞太共同體，鼓勵在亞太地區開展更有力的多邊合作。

總括而言，藍佛安稱各方強調支持民生發展的財政政策，以投資於人，在促進家庭消費、提振內需、提高生產力方面發揮重要作用，亦要加強財經紀律，確保財政可持續性。他指，各方都鼓勵公共部門營造有利的政策與監管環境，支持私營部門提供資金並推動創新融資，鼓勵多邊開發銀行發揮催化作用，共同為數字基礎設施提供融資支持。他又稱，各方認為金融服務應符合個人、家庭和企業特別是中小微企業的多樣化需求，強調APEC成員經濟體之間分享經驗和良好做法的重要性。

成員會後參觀香港不同地方

下月APEC領導人非正式會議一連兩日在深圳舉行，藍佛安說中方將會同各方落實好會議達成的重要共識，為會議做出積極貢獻。他又透露，閉門會議中與會者討論推動亞太經濟的範疇時，達成多個共識，感謝所有為今年APEC財經合作機制作出貢獻的經濟體、國際組織和夥伴方。

陳茂波表示，各方在APEC財長會坦誠就宏觀經濟、財政、金融政策的協調和政策溝通，亦討論如何互相支持基建融資、數字基建合作、進一步推動亞太作為區域經濟發展等，形容今次會議成果甚至較二十國集團峰會大，又認為活動意義更在於外國商界及政界領袖對本港的態度及了解。他又稱，參加者回饋正面，有利本港日後爭取再舉辦其他國際活動。與會經濟體和國際組織代表團成員會後分別到不同地方參觀，包括香港藝術館、香港故宮文化博物館，以及登船欣賞維港景致。