旅發局「連場好戲」谷電影旅遊 全新指南推50齣戲逾百取景地

香港獨特的城市景觀，多年來成為不少荷李活電影與港產片的取景地，同時吸引全球影迷與旅客來港「朝聖」。香港旅發局亦看準此優勢，展開全新「香港連場好戲」活動，將聯同業界推出電影主題導賞體驗，以及全新電影旅遊指南，向旅客展現「只在香港」魅力。其中，包括推介逾百個電影經典取景點，如《寒戰》追逐場面的天星碼頭、《喋血雙雄》教堂決戰的鹽田梓等。旅發局相信項目可進一步發揮電影旅遊的潛力。業界則認為，指南提供精確旅遊資訊，有助旅客提升深度遊體驗。

香港旅發局昨宣布「香港連場好戲」將聯同業界陸續推出電影主題導賞體驗，透過精心設計的路線，結合影視文化、社區探索及特色餐飲元素，將銀幕故事延伸至社區。局方又指，會推出全新電影旅遊指南，旅客可於Discover Hong Kong專頁查看50部電影的超過100個取景地資料，如走進《新不了情》、《食神》的廟街、超級英雄電影《奇異博士》取景的雷生春，韓劇《瑞草洞》曾取景的西九文化區海濱長廊、《攻殼機動隊》取景的銅鑼灣怡和街行人天橋等，從全新角度認識香港標誌景點。

推電視節目講解拍攝秘辛 另外，旅發局亦聯同電視機構製作節目，介紹《胭脂扣》、《重慶森林》、《無間道》、《九龍城寨之圍城》等作品，並邀請影帝任達華、製片人朱振安等分享拍攝心得與幕後故事。 旅發局亦將推出「光影尋味」專題，精選電影中的經典美食場景，帶領旅客探索香港中西薈萃飲食文化；後續亦會配合香港國際電影節等影視盛事，從導演與創作者角度分享香港作為國際取景地的獨特魅力。

林建岳

林建岳：結合影視文化與旅遊推廣 旅發局主席林建岳表示，繼今年初推出《香港好味》美食指南後，旅發局是次「香港連場好戲」活動，結合影視文化與旅遊推廣，進一步發揮電影旅遊的潛力，助旅客親身走進銀幕場景，感受香港中西薈萃、新舊交融的獨特魅力，發掘更多驚喜體驗。 文化體育及旅遊局長羅淑佩亦指，香港有「東方荷李活」美譽，很多電影及劇集曾在香港取景，不少旅客都藉此認識香港，是最能展示香港感染力的元素之一，期望新指南吸引更多旅客來港。

羅淑佩

業界冀指南提供精確旅遊資訊 香港旅遊促進會總幹事崔定邦向本報表示，推出電影旅遊指南非常重要，因不少自由行旅客都會想參觀電影場景，但「唔係所有景點都入得」，因此事先提供旅遊資訊對他們的旅遊體驗定有幫助。他又指，業界現時已有能力設計並推出電影旅遊相關的產品，如早年便有業界推出「梅艷芳」相關的深度遊行程，加上香港電影文化風靡全球，認為電影經典取景點作為旅遊點具吸引力。