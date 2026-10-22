港法治指數續排全球第24 律政司：領先個別無理批評香港的西方國家

律政司表示，「世界正義工程」周三(21日)公布《2026年法治指數》，香港的排名位於前列位置不變，在東亞及太平洋地區保持第六位，全球143個國家和地區中位列24，香港在大部分領域的得分與去年相若，排名持續領先於個別不時無理批評香港法治和人權狀況的西方國家。(律政司官網)

律政司表示，「世界正義工程」周三(21日)公布《2026年法治指數》，香港的排名位於前列位置不變，在東亞及太平洋地區保持第六位，全球143個國家和地區中位列24，香港在大部分領域的得分與去年相若，排名持續領先於個別不時無理批評香港法治和人權狀況的西方國家。

發言人指香港在「廉潔」和「秩序和安全」範疇的排名繼續位列全球十大，其中「秩序和安全」範疇的排名上升至全球第7位，反映隨著《香港國安法》、《維護國家安全條例》和特區其他維護國家安全的相關法律相繼實施後，香港的安全獲得更好保障，持續具備優秀的營商和投資環境。香港一直被譽為世界上其中一個最安全的城巿，亦持續獲評為全球最廉潔的地區之一，肅貪倡廉和防止及打擊罪案的工作成效顯著，為香港注入強大穩定性，充分彰顯安全為香港發展的優勢。