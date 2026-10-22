港法治指數續排全球第24 律政司：領先個別無理批評香港的西方國家

律政司表示，「世界正義工程」周三(21日)公布《2026年法治指數》，香港的排名位於前列位置不變，在東亞及太平洋地區保持第六位，全球143個國家和地區中位列24，香港在大部分領域的得分與去年相若，排名持續領先於個別不時無理批評香港法治和人權狀況的西方國家。
發言人指香港在「廉潔」和「秩序和安全」範疇的排名繼續位列全球十大，其中「秩序和安全」範疇的排名上升至全球第7位，反映隨著《香港國安法》、《維護國家安全條例》和特區其他維護國家安全的相關法律相繼實施後，香港的安全獲得更好保障，持續具備優秀的營商和投資環境。香港一直被譽為世界上其中一個最安全的城巿，亦持續獲評為全球最廉潔的地區之一，肅貪倡廉和防止及打擊罪案的工作成效顯著，為香港注入強大穩定性，充分彰顯安全為香港發展的優勢。
發言人又指，香港在「對政府權力的制約」和「民事司法」範疇排名與去年相同；「開放政府」和「監管執法」範疇排名幾乎不變；至於「基本權利」和「刑事司法」範疇的排名則輕微下調。
發言人說，在「一國兩制」和《基本法》保障下，香港擁有穩健的人權保障法律架構和開放的司法制度；民事和刑事法律框架與國際接軌及與時並進，充分保障當事人的權利；司法機關依法獨立行使審判權，不受任何干涉。在《基本法》和《香港人權法案條例》下，當事人可依法向法院提起訴訟及尋求司法補救，並受穩固的法律援助制度保障，特區政府將繼續堅定維護香港市民受法律保障的權利和自由，並持續透過不同渠道加強解說工作，向國際社會說好香港法治故事。
發言人強調，特區政府會繼續全方位維護香港特區的法治，在法治軌道上維護國家主權、安全和發展利益，也會持續推展法治教育，並為培養涉外法律人才作出貢獻。