大埔宏福苑五級火｜獨立委員會交報告 料點名4部門失職 房屋局ICU責任最大

去年11月26日發生的大埔宏福苑五級大火造成168人死亡。據了解就火災成立的獨立委員會今早(22日)向行政長官李家超提交報告。據悉，報告有數百頁，超過10個章節，預料交由律政司須先檢視內容，遮蔽與刑事調查相關內容，政府不會即日公開文本。消息指，報告除了還原慘劇成因與經過外，亦點名指出四個政府部門在工程監管上失職，當中以房屋局獨立審查組（ICU）責任最大，報告不會提及問責官員。此外，報告亦針對工程物料標準及打擊圍標提出具體改革建議。

不會提及問責官員

據指報告提及總承建商宏業、工程顧問鴻毅等要負主要責任；報告亦點名4個政府部門失職，包括房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處，以及勞工處，而房屋局獨立審查組的責任最大，主要過失包括巡查前不應事先通知，令承建商有機會更換棚網，亦無跟進棚網的阻燃效能，居民多次投訴，審查組都沒跟進。

宏福苑火災獨立委員會聽證今年3至7月期間舉行，共分6輪共30場，期間傳召居民代表、多個涉事政府部門人員、消防承辦商等作供。獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃7月中在聽證會總結陳詞時提到，事件的監管責任在於房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處及勞工處，認為改革需要結構性地做，不能小修小補。代表政府的大律師孫靖乾早前指出，大火直接成因是承建商等私營持份者違規，若將責任全部歸咎政府，是不公允及不符事實。他又指火災及大量傷亡的直接成因是基於涉事私營持份者，包括承建商及專業人士的蓄意違法行為，雖然監管系統上存在弱點，亦是令有關行為未被及時發現的因素，但並非導致火災的原因，強調兩者的性質及嚴重程度有別。