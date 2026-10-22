大埔宏福苑五級火｜獨立委員會交報告 消息指點名4部門 李家超：短期推改革追責

去年11月26日發生的大埔宏福苑五級大火造成168人死亡。就火災成立的獨立委員會今早(22日)向行政長官李家超提交報告。據悉報告有數百頁，超過10個章節，預料交由律政司須先檢視內容，遮蔽與刑事調查相關內容，政府不會即日公開文本。消息指，報告除了還原慘劇成因與經過外，亦點名指出四個政府部門在工程監管上失職，當中以房屋局獨立審查組（ICU）責任最大，報告不會提及問責官員。此外，報告亦針對工程物料標準及打擊圍標提出具體改革建議。

消息指房屋局獨立審查組責任最大 李家超感謝獨立委員會主席陸啟康法官和委員陳健波議員及歐陽伯權博士的努力，通過舉辦多場聽證會和不同方式，聽取和考慮了大量證人、專家、團體等提供的證據和資料，並在深入分析和研究後撰寫了詳盡報告，根據委員會的職權範圍就大埔宏福苑火災以至大型樓宇維修工程作全面檢視和建議。 李家超表示，政府就樓宇維修工程監督、建築物管理、消防裝置規管等範疇將會作出全面性改革，當局將仔細研究委員會報告，積極跟進報告的建議，會在短期內公布全面改革計劃和如何追究責任。政府將公開委員會報告。由於與宏福苑大火有關的涉案人士已被刑事起訴，政府有責任考慮如何處理報告中可能涉及刑事審訊的部分，以免影響審訊，會徵詢法律意見如何以適當方式盡快公開報告。

不會提及問責官員 據指報告提及總承建商宏業、工程顧問鴻毅等要負主要責任；報告亦點名4個政府部門失職，包括房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處，以及勞工處，而房屋局獨立審查組的責任最大，主要過失包括巡查前不應事先通知，令承建商有機會更換棚網，亦無跟進棚網的阻燃效能，居民多次投訴，審查組都沒跟進。 宏福苑火災獨立委員會聽證今年3至7月期間舉行，共分6輪共30場，期間傳召居民代表、多個涉事政府部門人員、消防承辦商等作供。獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃7月中在聽證會總結陳詞時提到，事件的監管責任在於房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處及勞工處，認為改革需要結構性地做，不能小修小補。代表政府的大律師孫靖乾早前指出，大火直接成因是承建商等私營持份者違規，若將責任全部歸咎政府，是不公允及不符事實。他又指火災及大量傷亡的直接成因是基於涉事私營持份者，包括承建商及專業人士的蓄意違法行為，雖然監管系統上存在弱點，亦是令有關行為未被及時發現的因素，但並非導致火災的原因，強調兩者的性質及嚴重程度有別。

李家超本月6日表示，當獨立委員會提交報告後，會積極研究跟進建議，進行改革，並公布細節。政府已作出一系列部署，在獨立委員會提交報告後，會根據報告內容在短期內盡快推行全面改革，追究責任。