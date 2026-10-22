流感｜徐樂堅：流感季節絕對比去年長　疫苗接種比率下降令人擔心

一名12歲女童感染甲型流感併發敗血性休克死亡，衞生防護中心總監徐樂堅在港台節目表示，本港流感活躍程度在6月底開始上升，並於9月初達到高峰，至今仍非常活躍，累計錄得25宗兒童流感嚴重個案，其中兩人不幸死亡。

徐樂堅解釋，流感疫情遲遲未有降溫的主要原因與流感病毒株的轉變有關，疫情在6月底開始時，以甲型H3為主要病毒株；但到了8月初，甲型H1的比例慢慢提升，至今已佔所有病毒株的近九成半。因流感型號轉變，導致今年流感季節會較長。他又提到，去年流感季節在第18個星期完結，而今年目前已進入第16個星期，仍未見明顯下降趨勢。過去本港曾因流感型號轉變，導致流感季節長達7個月，預計今年流感季節絕對會比去年長，至少會維持5個月或更長時間。