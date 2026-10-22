遊港不能亂丟垃圾及隨地吐口水 成都女遊客竟抱怨「好拘束」捱轟

近日一名來自四川成都的女遊客在社交平台小紅書分享香港旅遊經歷，她抱怨香港有不少生活規範，包括不能隨便蹲下、隨地吐口水，形容規定「很奇葩」、「好拘束」，影片曝光後引起內地網民熱議反駁，直斥「不能扔垃圾、不能吐痰，全國各地都是應該的呀」、「成都可以隨便吐痰、亂丟垃圾嗎？」。

該遊客的影片於灣仔會展外拍攝，當時她與兩名女童小休，她稱到香港旅遊前做了很多攻略，知道「物價高」、「礦泉水要15塊錢」，所以自備了食物和水希望節省旅費。隨後，她提及香港部份生活規範令人不習慣，尤其不能隨便蹲下「可以坐在這個地方，可以躺着，就是不能蹲著」，認為「這個規矩很奇葩」。此外，她還說到，在香港過馬路必須要走斑馬線，不能亂扔垃圾、亂吐口水等，動輒就要被罰款，令她感到「好拘束」。 內地網民反駁「成都可隨便吐痰嗎？」

相關言論於小紅書引起網民反駁，有人留言稱「無語了」、「還說拘束，都是平常應該遵守的規則」、「不能扔垃圾、不能吐痰，全國各地都是應該的呀」、「很難想象她平常是什麼樣的」、「這不是正常人的行為嗎?」、「這些幼兒園有教吧」、「她忘了還有一項：聲音不要太大聲」、「我媽一輩子沒去過香港，但是她從小就教育我不要亂蹲著，她說不好看」，亦有網民反問：「成都可以隨便吐痰、亂丟垃圾嗎？」認為無論身處何地，都應尊重當地規定，遵守公共秩序。

根據香港法例，在公眾地方亂拋垃圾或隨地吐痰，定額罰款為3,000港元。至於行人違反交通燈號，或在設有行人過路設施15米範圍內不使用相關設施橫過馬路，經定罪最高可被罰款2,000港元。